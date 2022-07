Celeste Orozco, djevojka iz Teksasa, objavila je neki dan na TikToku po čemu je njezina škola, između ostalog, upamtila maturalno slavlje 2017. godine. A u neslavnog junaka večeri prometnuo se DJ jer mu je, u trenutku proglašenja kralja i kraljice, na pamet palo pustiti pjesmu Eda Sheerana "Thinking Out Loud".

Ne bi to bio problem da titula kraljice nije pripala Sarah Mendenhall, mladoj dami u invalidskim kolicima, odnosno da spomenuti Sheeranov hit ne započinje stihom "When your legs don't work like they used to before" (kada te noge ne služe kao što su prije).

Video zapanjućeg previda DJ-a već je skupio 17 milijuna pregleda, a svjedoči i tome da su školske kolege ostale očekivano zatečene tim glazbenim izborom.

"Hej društvo, ovo na snimci sam ja. Tu zgodu pamtim po tome što mi je bilo smiješno i ironično. Nisam ni znala što svira jer sam pokušavala plesati, to sam otkrila tek kasnije", napisala je uz video Sarah Mendenhall, dok je Ozorco napomenula da izuzetno neugodan propust ipak nisu uzele za zlo.

"Imali smo sjajnu maturalnu večer i situaciji smo se sutradan zapravo dobro nasmijale", napisala je.

Podno snimke se do danas nanizalo gotovo 50 tisuća komentara, a među korisnicima te platforme oglasio se i jedan od kolega:

"Radim kao DJ na vjenčanjima. I, nažalost, ne možemo znati baš sve riječi svake pjesme. Ali dovraga i bestraga...", istaknuo je, dok su se svi složili da će prozvani "meštar od glazbe" imati o čemu pričati do kraja života.