Nevjerojatne činjenice o Kim Jong Ilu
Iako je živio u najizoliranijoj državi svijeta, ipak su poznate neke činjenice o 'velikom vođi' Sjeverne Koreje Kim Jong Ilu. U neke od njih je zaista teško povjerovati.
One u koje je najteže povjerovati upravo je sam izmislio i dio su njegove biografije. Samo jedna od njih je da mudri vođa nikada ne kaka.
U galeriji koju vam prenosimo imate priliku vidjeti mješavinu stvarnih činjenica, ali i onih koje je sam izmislio o sebi ili su mu ih drugi pripisali.
Moramo priznati da je u slučaju ovog ekscentrika zaista sve moguće, pa je teško razlikovati koje karakteristike si je sam pripisao, a koje su mu iz šale pripisali drugi. Još je teže procijeniti koji podaci o njemu su stvarni jer su jednako apsurdni kao i oni izmišljeni.