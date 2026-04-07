Ekspresno kažnjeni vlasnici kafića koji su poručili da državljani SAD-a i Izraela nisu dobrodošli

Jedan bar u Lapi, boemskom srcu Rio de Janeira, našao se u središtu skandala nakon što je na svoja vrata postavio natpis na kojem je istaknuto da građani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nisu dobrodošli.

Incident, koji se dogodio tijekom uskršnjeg vikenda, brzo je eskalirao s društvenih mreža u ozbiljan pravni i politički slučaj te je razotkrio duboke napetosti koje tinjaju u brazilskom društvu.

Vlasti su reagirale ekspresno, no znak na vratima bara "Partisan" postao je simbolom mnogo veće priče – sudara radikalne ljevice, rastućeg antiameričkog raspoloženja i političke polarizacije koja potresa Brazil.

Sve je počelo kada je fotografija rukom ispisanog natpisa na engleskom jeziku – "Citizens of the United States and Israel are not welcome" – objavljena na profilu samog bara.

Objava je postala viralna, a gradske vlasti nisu dugo čekale.

Inspektori općinske agencije za zaštitu potrošača, Procon Carioca, već u subotu navečer uručili su vlasnicima kaznu u iznosu od 9.520 brazilskih reala, što je otprilike 1700 eura.

U službenom priopćenju gradske uprave navedeno je kako takav postupak predstavlja "zlostavljačku i diskriminatornu praksu zabranjenu Zakonom o zaštiti potrošača".

Prema brazilskim zakonima, uskraćivanje usluge bez legitimnog opravdanja, kao i dovođenje potrošača u neugodnu ili diskriminirajuću situaciju, strogo je zabranjeno.

"Svatko ima pravo voditi komunistički ili antifašistički bar, kakav god stil želi. Ali nitko nema pravo diskriminirati ljude", izjavio je gradski vijećnik Pedro Duarte, koji je podnio prijavu.

Posljedice za bar "Partisan" mogle bi biti daleko ozbiljnije

Općinski sekretarijat za javni red pokrenuo je postupak za oduzimanje dozvole za rad, a vijećnik Flávio Valle, predsjednik parlamentarne fronte protiv antisemitizma, podnio je i kaznenu prijavu policiji.

Naime, brazilski zakon br. 7.716 iz 1989. godine definira diskriminaciju na temelju nacionalnog podrijetla kao kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do tri godine zatvora.

U slučaj se aktivno uključila i Židovska federacija države Rio de Janeiro (FIERJ), koja je oštro osudila potez bara: "Kritika ratova je legitimna, ali ovo što se dogodilo ne predstavlja to", poručio je predsjednik federacije Bruno Feigelson.

Vlasnici bara, koji su u početku odbijali svaki kontakt s medijima, u kasnijoj su izjavi ustvrdili kako nije bilo fizičke zabrane ulaska te da natpis nije bio usmjeren protiv bilo koje religije ili etničke skupine.

Politička pozadina u srcu Lape

Bar "Partisan" nije običan ugostiteljski objekt. Riječ je o prostoru koji funkcionira i kao knjižara, filmski klub i centar za političke debate, a redovito ugošćuje događaje u organizaciji komunističke mladeži i drugih lijevih kolektiva.

Gosti se u njemu međusobno oslovljavaju s "drugovi".

Incident se dogodio u kontekstu jedne od najburnijih faza u odnosima Brazila i SAD-a u posljednjih nekoliko desetljeća.

Naime, otkako je Donald Trump ponovno preuzeo predsjedničku funkciju, napetosti neprestano rastu.

Trumpova administracija je, između ostalog, osudila sudski proces protiv bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara kao "lov na vještice" i zaprijetila Brazilu carinama, na što je aktualna vlada odgovorila prijetnjom protumjerama.

Dodatno, američka istraga protiv popularnog brazilskog sustava plaćanja Pix, koji koriste milijuni Brazilaca, u Brazilu je doživljena kao napad na nacionalni suverenitet.