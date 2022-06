Nekoliko sablasnih događaja zabilježeno je u hotelu The Old Ferry Boat Inn u St Ivesu u Engleskoj. Navodno je sve to djelo tinejdžerke koja je umrla prije više od 900 godina, piše Daily Star.

Duh mlade žene slomljenog srca ne dopušta vlasnicima hotela da ugase svjetla dok joj netko ne poželi "Laku noć". To je jedna od sablasnih priča koje se vrte oko The Old Ferry Boat Inna za koji se, unatoč njegovom idiličnom izgledu, priča da je jedan od najukletijih u zemlji.

Naime, ispod šanka hotela nalazi se grob, a osoblje i gosti skoro su svakodnevno uznemireni čudnim događajima. Priča se da se duh lokalne djevojke Juliet Tewsley ustaje iz groba svake godine na godišnjicu njene smrti i uzrokuje besane noći gostima u hotelu.

Djevojka je imala 17 godina kada se strastveno zaljubila u šumara po imenu Tom Zoul. Nažalost, on joj nije uzvratio ljubav, a Juliet se, slomljenog srca, u ožujku 1050. godine objesila o obližnje drvo, kako bi Tom vidio njeno tijelo na putu na posao. U drugoj verziji priče, utopila se u rijeci Ouse.

Duha nitko do sada nije vidio

No, bez obzira na uzrok njene prerane smrti, Juliet je pokopana u neposvećenom tlu, a njen je grob obilježen samo običnom kamenom pločom koja je prije nekoliko godina postala dio hotela, a smještena je ispod šanka.

Bivši upravitelj hotela Jamie Toms 2019. godine pričao je o nekim sablasnim iskustvima koja je imao dok je živio i radio u hotelu.

"U pubu se mnogo toga događa što ljudi ne mogu objasniti. Ponekad se svjetla jednostavno neće ugasiti osim ako ne kažete 'Laku noć Juliet'. Jelovnici su se ponekad jednostavno našli na podu, a znala se čuti i buka poput praska ili jezivog zvuka otvaranja vrata", ispričao je Jamie te je istaknu da duha nitko do sada nije vidio.

"Nikada nismo vidjeli prikazu, ali neki gosti su rekli da su osjetili da ih netko promatra u baru ili da im je bilo jako hladno čak i kada je grijanje uključeno. Ponekad se ljudi osjećaju nervozno zbog toga, no ja sam bio poprilično skuliran. Moramo pokazati poštovanje i sjetiti se da je to njena kuća."