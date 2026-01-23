FREEMAIL
DOBRO POGLEDAJTE! /

Dokažite da imate oči sokolove i da u pet sekundi možete pronaći mačku: Mnogima nije uspjelo

Dokažite da imate oči sokolove i da u pet sekundi možete pronaći mačku: Mnogima nije uspjelo
Foto: Reddit

Detektivski zadaci na društvenim mrežama, u kojima se životinje skrivaju na neobičnim mjestima, izazivaju veliku pažnju i zabavljaju korisnike

23.1.2026.
8:39
Lorena Motik
Reddit
Detektivski zadaci na društvenim mrežama već dugo privlače veliku pažnju korisnika, osobito oni u kojima se životinje skrivaju na takav način da ih je gotovo nemoguće uočiti. Ovi izazovi ne samo da testiraju naše sposobnosti opažanja, već i pružaju zabavu i uzbuđenje, jer svaka nova potraga za nevidljivim ljubimcem postaje pravi mali izazov.

Jedan takav zadatak nedavno je oduševio brojne korisnike Reddita, osobito na popularnoj stranici r/FindTheSinper. Na ovoj stranici, poznatoj po intrigantnim zagonetkama, korisnik je postavio fotografiju svog dnevnog boravka, u kojem se nalazi,  naizgled nezamijećena - riđa mačka.

Kriva mjesta pretraživanja

Neki korisnici nisu štedjeli ni najmanje napore, pažljivo pretražujući svaki kutak fotografije i analizirajući svaki detalj prostora. Na njihovu sreću, znali su gdje točno mačke najčešće voli skriti - ispod namještaja, iza zavjesa ili u kutovima gdje se obično povuku za vrijeme igre ili odmora. 

S druge strane, bilo je i onih koji nisu imali nikakvih problema s pronalaženjem mačke, jer su odmah uočili njezino skriveno mjesto.

"Ovo je bilo prelako", "Odlična kamuflaža", "Oh, moj Bože, preslatko", "Bila sam spremna pronaći ga u zavjesama nakon što sam pročitala 'riđa mačka'", "Potpuno sam očekivala da će biti s cipelama. Imala sam nekoliko riđih mačaka koje su voljele spavati u cipelama", "Tako dobro skriveno", pisali su.

Gdje je mačka?

Dakle, iako su svi pomno pretraživali prostoriju u potrazi za cijelom mačkom, jedan sitni, ali ključni detalj otkrio je njezino skriveno mjesto.

Mačka, poput pravog majstora skrivanja, uvukla se u cijev za spremanje stvari, potpuno nestajući iz vidokruga. Ipak, njezin riđi rep, koji je neugodno virio iz malog tunelića, bio je jedini trag koji je odavao njezinu prisutnost.

Dokažite da imate oči sokolove i da u pet sekundi možete pronaći mačku: Mnogima nije uspjelo
Foto: Reddit
MačkaRedditZadatakIzazov
najčitanije
DOBRO POGLEDAJTE!
Dokažite da imate oči sokolove i da u pet sekundi možete pronaći mačku: Mnogima nije uspjelo