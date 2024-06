Mladić i djevojka iz Njemačke izašli su na prvi spoj u subotu te se odvezli do Karlsteina na rijeci Majni. Prema priopćenju policije, mladić u dobi od 29 godina, koji dolazi iz Falačkog Porajnja, dulje se vrijeme zanimao za djevojku uz Hessena. Veselili su se njihovom zajedničkom susretu, no došlo je do nezgode.

Par je odlučio parkirati na mjestu odakle mogu vidjeti osvijetljen samostan u Seligenstadtu na Majni. No, romantika se odjednom otela kontroli kad je kombi 'Mercedes Vito' upao u rijeku Majnu. Automobil se očito nalazio preblizu betonskog ruba rijeke.

Srećom, par je uspio izaći iz poplavljene vozačeve kabine te su odmah nakon obavijestili vatrogasce koji su izvukli kombi iz rijeke.

Par nije ozlijeđen, no kombi nije u voznom stanju. Daljnji tijek situacije nije poznat, kao ni u kakvom se odnosu par trenutno nalazi.

"Nažalost, nije poznato hoće li se sljedeći spoj održati u hotelu i hoće li uopće", prenijeli su njemački lokalni mediji.

