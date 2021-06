U Chicagu je prije nekoliko dana zabilježen posve neobičan prizor. Naime, neka se djevojka automobilom popela na vrh garaže, stala nasuprot gradskoga zatvora, pa krenula twerkati kako bi razveselila osuđenike.

I nije njezina seksi predstava prošla nezabilježeno, uskoro su krenule tihe ovacije budući da su zatvorenici počeli paliti i gasiti svjetla kako bi joj izrazili zahvalnost što im je uljepšala večer.

Snimka je do ovog trenutka skupila čak 13 milijuna pregleda na TikToku, no nitko nije došao do informacije tko je djevojka i što je bila njezina pobuda da na taj način provede večer.

Je li možda stigla kako bi dragom uputila rođendansku čestitku? Pretpostavke možemo nizati unedogled...