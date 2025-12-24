Djed Mraz stiže u naš grad! Evo stranice na kojoj možete pratiti gdje se nalazi

Badnjak je stigao, domovi se polako ispunjavaju mirisima kolača, lampice se pale, a borovi kite u iščekivanju Božića. Uz sve te male rituale koji stvaraju blagdansku čaroliju, neizostavan dio priče je i Djed Mraz, onaj koji, barem prema dječjoj mašti, upravo ove noći kreće na svoje najvažnije putovanje godine.

No, ono što mnogi ne znaju jest da Djeda Mraza danas možete pratiti i uživo. Naime, postoji posebna web stranica koja na Badnjak omogućuje praćenje njegova puta oko svijeta. Riječ je o pravoj visokotehnološkoj operaciji koja već desetljećima oduševljava milijune ljudi - uključuje satelitsko praćenje, radarske sustave, stotine volontera i timove koji cijelu noć odgovaraju na upite znatiželjnih mališana.

Svake godine na Badnjak tisuće djece (i onih koji se tako još osjećaju) provjeravaju gdje se Djedica trenutno nalazi, koliko je poklona već podijelio i kada bi se mogao pojaviti u njihovom dijelu svijeta.

Ova simpatična digitalna tradicija postala je nezaobilazan dio blagdanskog ugođaja i lijep podsjetnik da čarolija Božića može živjeti i u modernom, tehnološkom obliku.

OVDJE možete pratiti Djedicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za sve je kriva tiskarska greška

Ova priča zvuči kao scenarij za blagdanski film, a sve je započelo jedne hladne noći 1955. godine zbog obične tiskarske pogreške.

Naime, u jeku Hladnog rata, operativni centar Kontinentalnog zapovjedništva zračne obrane (CONAD) u Colorado Springsu bio je mjesto napetosti i stalne pripravnosti. No, u prosincu 1955. godine, oglas jedne lokalne robne kuće Sears, objavljen u novinama "The Gazette", zauvijek je promijenio njihovu ulogu tijekom blagdana. Oglas je pozivao djecu da nazovu Djeda Mraza na poseban telefonski broj.

Međutim, dogodila se greška, i umjesto broja za veselog djedicu, otisnut je tajni, izravni broj dežurnog zapovjednika u CONAD-u.

Te je noći na dužnosti bio pukovnik Harry Shoup, ozbiljan i discipliniran časnik. Kada je zazvonio crveni telefon, očekivao je poziv iz Pentagona ili od nekog generala. Umjesto toga, s druge strane linije začuo je tihi dječji glas koji je upitao: "Jeste li vi Djed Mraz?"

Shoup je isprva bio zbunjen i pomalo iznerviran, misleći da se radi o neslanoj šali. No, kada je shvatio da je dijete s druge strane linije iskreno i da će zaplakati, njegov se stav promijenio.

Prema sjećanjima njegove djece, pukovnik je preuzeo ulogu. "Ho-ho-ho", odgovorio je i upitao dječaka je li bio dobar ove godine, a zatim je zatražio da razgovara s njegovom majkom. Tada je saznao za oglas i shvatio što se dogodilo.

Foto: Shutterstock

Kako je to utjecalo na održavanje tradicije?

Kako je večer odmicala, pozivi nisu prestajali. Umjesto da ignorira dječje upite, pukovnik Shoup donio je odluku koja će postati legendarna. Zadužio je svoje osoblje da na ogromnoj staklenoj ploči, na kojoj su inače pratili neidentificirane letjelice, prate i Djeda Mraza te da svakom djetetu koje nazove daju najnovije informacije o njegovoj lokaciji. Duh Božića neslužbeno je ušao u jedno od najčuvanijih vojnih postrojenja u Americi.

Legenda kaže da je jedan od zrakoplovaca na ploči za praćenje nacrtao saonice s osam sobova kako lete s Sjevernog pola. Kada je Shoup to vidio, shvatio je da u rukama ima priliku za nešto posebno. Nazvao je lokalnu radio stanicu i obavijestio ih: "Ovdje zapovjednik Borbenog centra, imamo neidentificirani leteći objekt. Izgleda kao saonice." Radio postaje su ga nakon toga zvale svakih sat vremena tražeći nove informacije.

Tako je rođena tradicija. Kada je CONAD 1958. godine prerastao u NORAD, nova organizacija s ponosom je nastavila misiju praćenja Djeda Mraza. Ono što je počelo kao improvizacija pukovnika Shoupa postalo je jedan od najvećih i najdugovječnijih programa odnosa s javnošću američkog Ministarstva obrane.

Foto: Shutterstock

Kada ga možemo početi pratiti?

Operacija službeno počinje 24. prosinca u ranim jutarnjim satima prema američkom vremenu, a iza nje stoji impresivna organizacija u kojoj sudjeluje više od 1.500 volontera. Riječ je o kombinaciji vojnog i civilnog osoblja koji na Badnjak neprekidno odgovaraju na telefonske pozive i poruke pristigle iz svih krajeva svijeta.

Djeca i roditelji mogu nazvati besplatni broj 1-877-HI-NORAD i izravno od volontera doznati gdje se Djed Mraz u tom trenutku nalazi na svom putovanju. Za one koji više vole digitalne kanale, njegovo kretanje dostupno je i putem službene internetske stranice, mobilnih aplikacija i društvenih mreža, na kojima se redovito objavljuju animacije i videozapisi Djeda Mraza kako nadlijeće poznate svjetske gradove i znamenitosti.