Mladić koji se predstavlja kao DJ Artie plasirao je na TikTok snimku koja je trenutačno postala hit s otprilike devet milijuna pregleda, pa naveo uz zapis da je neku noć njegova bivša djevojka imala obraza pojaviti se u klubu u kojem je puštao glazbu. I to u društvu muškarca s kojim ga je varala!

O situaciji je obavijestio i goste tog bostonskog kluba naziva "White Bull", pa odmah zatim pustio pjesmu grupe The Pack, glazbeni broj naziva "Hoes In This House".

"Otišla je istoga trenutka", napisao je Artie uz snimku ispod koje su korisnici te društvene mreže ispisali gotovo pet tisuća komentara.

"Brate, odlično si reagirao. Zaslužila je što je dobila", podržala je Artieja jedna korisnica Instagrama, a video je otkrio da su na sličan način reagirali i gosti koji su svjedočili tom trenutku.

