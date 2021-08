I dok svakodnevno čitamo o mahom domaćim turistima kojima iznajmljivači naprasno otkazuju termine kako bi na strancima više zaradili, neki su odlučili proširiti kapacitete na kreativan način.

Jedan iznajmljivač se sjetio kako pružiti jedinstvenu uslugu svojim gostima.

Na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca tako je objavljena fotografija kamp prikolice ni manje ni više nego na krovnoj terasi.

"Novo u turističkoj ponudi: kampiranje na krovu", stoji uz post.

Objava je skupila više od 2200 lajkova i priličan broj kreativnih komentara:

"To se zove Glamping", "Kako ga je đava diga gore ?!", "Bit će da je vlasnik sve iznajmio, pa nema di!", "To je dodatni studio apartman. S terasom. Velikom terasom.", "U Ljubljani su postavili glamping na krovu u centru grada i odlično se prodaje. Ovaj čovjek očigledno prati nove trendove u turizmu", "Prostor neiskorišten, a ima mjesta još za najmanje tri kampice.", "Ako može Mate Neveru na Lovrijenac, može i on prikolicu na krov".

Naravno, ima i onih koji misle da potez vlasnika nema nikakve veze s turizmom već s - bračnim odnosima.

"Ovo kad te žena naljuti pa da ne spavaš na kauču odeš na kat kuće. U man cave."