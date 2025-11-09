Ova potraga za žabom izludjela je Internet: Ako je vidite u roku od minute, imate oči sokolove

Detektivski zadaci i vizualne zagonetke već neko vrijeme osvajaju društvene mreže, a posebno one koje testiraju našu moć zapažanja i strpljenje.

Ljude privlači taj trenutak kada, nakon nekoliko minuta pažljivog promatranja, napokon ugledaju ono što se vješto skrivalo pred njihovim očima.

Jedan takav izazov nedavno je oduševio brojne korisnike Reddita. Riječ je o ilustraciji prepunoj zelenog, ljubičastog i smeđeg lišća raznih oblika i nijansi, koja na prvi pogled izgleda poput obične šumske kompozicije. No, u tom šarenom moru prirodnih tonova krije se nešto neočekivano - mala, gotovo nevidljiva žaba.

Mislili su da je zagonetka 'Čarobno oko'

Dok su mnogi priznali da su proveli minute, pa čak i desetke minuta u potrazi za skrivenom žabom, nekolicina oštrih promatrača pronašla ju je u trenu. Za njih je ovaj vizualni izazov bio pravi mačji kašalj - dokaz da se ponekad sve svodi na to iz kojeg kuta promatraš stvari.

"Potrošio sam dvije minute na ovo", "Brzo sam ga pronašao. Ali vjerojatno sam imao sreće što sam počeo na pravom mjestu", "Provela sam deset minuta škiljeći jer sam mislio da je ovo zagonetka Čarobnog oka", "Zurio sam u ovo cijelu minutu prije nego što sam pogledao u komentare", "Našao sam ga za 25 sekundi", samo su neki od komentara.

Gdje se nalazi žaba?

Dakle, ova simpatična žabica vješto se sakrila uz desni rub, točno u središnjem dijelu prizora. Smjestila se između zelenog, smeđeg i ljubičastog lišća, toliko skladno da se gotovo stapa s prirodom oko sebe.

Neki promatrači čak su primijetili da je djelomično prekriva ljubičasta latica, zbog čega izgleda kao da nosi malu haljinicu - kao da se i sama odlučila dotjerati za ovaj šareni vrtni trenutak