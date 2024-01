Predstavlja se kao John Melvin, čini se da radi kao čuvar/zaštitar u nekom skladištu, te je tek nedavno počeo objavljivati na TikToku, tamo negdje sredinom rujna 2023. godine.

Na toj je društvenoj mreži dosad uglavnom prikazivao kako izlazi na kraj s viškom kilograma, što sve poduzima u nastojanju da pobijedi pretilost, no nedavno je svojim pratiteljima otkrio i da zapjeva ponekad kada je usamljen na poslu te redom sve oborio s nogu.

Naime, njegova izvedba pjesme "My Way" skupila je u samo desetak dana više od 20 milijuna pregleda i zaslužila pravo more hvalospjeva, pa se potaknut tim uspjehom John odvažio i tijekom vikenda zabilježio kako se snalazi u ulozi Freddieja Mercuryja.

"Dečko dragi, ne pripadaš ti praznim skladištima, ti pripadaš punim dvoranama i velikim pozornicama", misli su koje će i mnogima od vas proći kroz glave jednom kada čujete koliko je John talentiran.

