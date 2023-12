Maryam Moshiri, poznata BBC-jeva voditeljica, dočekala je u srijedu poštovane gledatelje uz uzdignuti srednji prst! Neočekivan prizor trenutačno je postao viralni na društvenim mrežama i natjeraO Moshiri da uputi ispriku i objasni tu gestu.

"Hej svima, u srijedu sam se malo šalila sa svojom ekipom. Pretvarala sam se da odbrojavam uz svog redatelja od deseto do nule. Kada je došao do broja jedan, izbacila sam srednji prst nesvjesna da će to uhvatiti kamera, odnosno da će izaći u eter.

"Bila je to šala s kolegama i silno mi je žao što ste to vidjeli! Nije mi bila namjera da do toga dođe i ispričavam se ako sam nekoga uvrijedila ili uznemirila. Eto, bila je to samo glupa šala namijenjena malom krugu prijatelja", pojasnila je Moshiri na Twitteru.

Moshiri je karijeru započela kao poslovna izvjestiteljica za Independent Radio News, a postaji BBC se pridružila 2003. godine.

Radila je 16 godina kao voditeljica poslovnih vijesti na nekim od BBC-jevih vodećih programa kao što su The Business Briefing, Work Life i Talking Business, a 2019. je postala glavna voditeljica vijesti na BBC World News i BBC News.