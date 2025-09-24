Bezobzirni vozač BMW-a pješacima pokvario kišno jutro, mnogi misle da je to učinio namjerno

Malo koji automobilski brend izaziva tako snažne i polarizirane reakcije kao BMW. Za jedne je simbol inženjerske izvrsnosti, sportske elegancije i užitka u vožnji, a za druge je sinonim za aroganciju na cesti i vozače koji prometna pravila doživljavaju tek kao preporuku.

Nažalost, sljedeći zapis samo je učvrstio takav stereotip budući da je na društvenim mrežama postao viralan video zabilježen u Simferopolju koji je prikazao otkrio što je počinio neki bezobzirni građanin.

Naime, kako je ugledao lokvu, tako je promijenio traku i vodom od glave do pete okupao nekolicinu građana koji su se zatekli u ulici.

Mnogi su na temelju zapisa zaključili da je to učino namjerno, ali ako tome i nije bilo tako, činjenica ostaje da se nije trudio usporiti kako bi barem nekog pješaka poštedio.

Stereotip bahatog vozača: Ima li dima gdje ima vatre?

Stereotip o BMW vozaču kao arogantnom poslovnjaku koji ne koristi pokazivače smjera i agresivno se probija kroz promet duboko je ukorijenjen. Istraživanja, nažalost, djelomično potvrđuju tu sliku.

Jedna studija kalifornijskog sveučilišta pokazala je da su vozači skupljih automobila generalno manje skloni zaustaviti se pješacima na pješačkom prijelazu, pri čemu su vozači BMW-a ocijenjeni kao "najgori".

Druga istraživanja ukazuju na to da se vozači BMW-a smatraju samouvjerenijima u vlastito znanje od vozača drugih marki.

Čak 70% njih sebe smatra upućenijima od prosjeka, što se lako može protumačiti kao superiornost. Ovi podaci, u kombinaciji s anegdotalnim iskustvima s ceste, hrane narativ o bahatosti.

Demografska slika: Tko si može priuštiti "užitak u vožnji"?

Kada se maknemo od percepcije i zaronimo u podatke, profil prosječnog kupca novog BMW-a postaje jasniji i demantira neke predrasude, dok druge potvrđuje.

Kupovina novog BMW-a zahtijeva značajnu financijsku moć. Prosječni godišnji prihod kućanstva kupca novog BMW-a u SAD-u iznosi oko 115.000 €. Naravno, postoje velike razlike ovisno o modelu.

Dok kupci popularne Serije 3 imaju prosječna primanja od oko 107.000 €, vlasnici luksuzne Serije 7 u prosjeku zarađuju impresivnih 170.000 € godišnje.

Zanimljivo je da, unatoč sportskom imidžu, kupci novih BMW-a nisu mladići u potrazi za adrenalinom. Prosječna dob kupca je 56 godina.

Gotovo 60% novih vlasnika starije je od 55 godina, što sugerira da su to osobe u zreloj fazi karijere i života, koje su si napokon odlučile priuštiti automobil o kojem su možda dugo sanjale.