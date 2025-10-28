U vojnom postrojenju je snimio letjelicu temeljenu na izvanzemaljskoj tehnologiji?!

Anders Otteson, muškarac koji stoji iza YouTube kanala naziva Uncanny Expeditions, podijelio je sa svijetom intrigantnu snimku na kojoj je prikazana misteriozna letjelica nalik onima iz ufoloških predaja.

Otteson ju je ugledao na području gdje tvrtka Lockheed Martin testira svoje letjelice, u pustinji na američkom jugozapadu, gdje su navodno nastali neki od najrevolucionarnijih američkih zrakoplova, uključujući špijunski avion U-2, SR-71 Blackbird i nevidljivi lovac F-117 Nighthawk.

Prema njegovu mišljenju, to što je podijelio najvjerojatnije je napredna tehnologija koja je tek u fazi testiranja, možda neki novi tip aviona ili drona.

Objekt je pritom povezao s radom Skunk Worksa, što je pseudonim američke obrambene tvrtke Advanced Development Programs (ADP), koja razvija strogo povjerljive zrakoplove i oružje te koju ufološki entuzijasti često povezuju s razvojem izvanzemaljske tehnologije na temelju takozvanog obrnutog inženjeringa.

Bilo kako bilo, tamni objekt postavljen na vrhu bijelog stupa razbudio je maštu kod zaljubljenika u teorije zavjere, prvenstveno onih koje govore da su izvanzemaljske letjelice ipak vojskama dopadale šaka i da danas na temelju tih saznanja pokušavaju razviti novo oružje.

"Objekt Hellendale također ima i ogromnu podzemnu komoru koja je duboka 60 metara. To je izazvalo mnoga nagađanja o tome na kojim bi se drugim naprednim projektima moglo raditi u takvom podzemnom objektu.

"To je dobro mjesto za pohranu napredne tehnologije pod zemljom i to je dijelom razlog zašto je izgrađeno kako bi se sakrile tajne od sovjetske špijunaže", kazao je Otteson u razgovoru za The Sun.

Smješten sjeverozapadno od Victorvillea, objekt Lockheed Martina u Helendaleu dizajniran je tijekom Hladnog rata te je poznato da objekt ima nekoliko testnih stupova, radarskih nizova i kontrolnih stanica za testiranje stealth tehnologije vojnih zrakoplova.

Neka nagađanja ukazuju na to da bi nepoznati objekt mogao biti američki SR-72 "Darkstar" - tajni projekt američkog ratnog zrakoplovstva.