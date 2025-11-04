Približava li nam se izvanzemaljski brod?! Riječi Stephena Hawkinga tek danas zvuče zastrašujuće

Svijet se iz dana u dan sve više zanima za misteriozni objekt imenovan 3I/ATLAS. NASA ga u ovom trenutku vodi kao međuzvjezdani komet, međutim ima i onih koji upozoravaju da se vrlo neobično ponaša.

Najistaknutiji među njima je i harvardski astrofizičar Avi Loeb, koji je u nekoliko navrata izvijestio da je međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS pokazao niz anomalnih svojstava koja sugeriraju da bi se moglo raditi o izvanzemaljskoj sondi ili obliku izvanzemaljske tehnologije.

Tako je neki dan ukazao i na to da 3I/ATLASI pokazuje svojstva "negravitacijskog ubrzanja", što bi, rečeno jezikom laika, značilo da se kreće na načine koje gravitacija ne može objasniti, odnosno da možda posjeduje nekakvu vrstu motora.

Više ćemo o tome doznati 19. prosinca kada se očekuje da će 3I/ATLAS najbliže proći Zemlji, što će istraživačima pružiti do sada najbolju priliku da utvrde je li tajanstveni objekt ipak samo komet ili izvanzemaljska letjelica.

Ako je u pitanju ovo drugo, pravi je trenutak da se prisjetimo što je o kontaktu s izvanzemaljcima rekao Stephen Hawking.

Kolumbo, konkvistadori i kozmički nomadi

Stephen Hawking, jedan od najvećih teorijskih fizičara našeg doba, ostavio je neizbrisiv trag u razumijevanju crnih rupa i postanka svemira. No, osim kozmoloških jednadžbi, javnosti je često nudio i svoja promišljanja o jednom od najdubljih pitanja čovječanstva: jesmo li sami?

Iako je svesrdno podržavao potragu za izvanzemaljskim životom, istovremeno je upućivao jedno od najjezivijih upozorenja modernog doba – tražite, ali nipošto ne odgovarajte.

Naime, Hawkingov stav bio je obilježen dubokim pesimizmom utemeljenim na lekcijama iz ljudske povijesti. Njegova najpoznatija analogija uspoređivala je potencijalni prvi kontakt s dolaskom Kristofora Kolumba u Ameriku, ishodom koji je bio katastrofalan za domorodačko stanovništvo.

"Moramo samo pogledati sebe da bismo vidjeli kako se inteligentni život može razviti u nešto što ne bismo željeli sresti", izjavio je u dokumentarcu za Discovery Channel.

Mjesto za kolonizaciju

Prema njegovoj viziji, napredna izvanzemaljska civilizacija mogla bi biti nomadska, u stalnoj potrazi za resursima nakon što je iscrpila vlastiti planet.

U tom bi scenariju Zemlja bila samo postaja za osvajanje i kolonizaciju. "Ako nas posjete, ishod bi bio sličan onome kada je Kolumbo pristao u Americi", upozorio je.

"Civilizacija koja bi mogla pročitati našu poruku vjerojatno je milijardama godina ispred nas. Bit će neizmjerno moćniji i možda nas neće smatrati vrjednijima od bakterija."

Upravo zbog toga, Hawking je bio veliki zagovornik projekata pasivnog slušanja, poput inicijative Breakthrough Listen, koja pretražuje nebo u potrazi za signalima. Međutim, oštro se protivio aktivnom emitiranju poruka o našem postojanju i lokaciji.