Ozloglašeni blizanci vratili se iz mrtvih? Jeziva ispovijest pjevačice šokirala svijet

Britanska pjevačica i performerica Brocarde, koja je već ranije šokirala neobičnim tvrdnjama, ponovno je dospjela u središte pozornosti – ovaj put zbog navodnog susreta s duhovima zloglasnih Kray blizanaca tijekom snimanja glazbenog spota u jednom od najukletijih britanskih zatvora, piše Daily Star.

Brocarde je snimala spot za svoj novi metal singl ''Identity Theft” u zatvoru Gloucester, smještenom na povijesnoj lokaciji izgrađenoj na ruševinama srednjovjekovnog dvorca. Zatvor, koji je ''svjedočio'' brojnim pogubljenjima kroz povijest, već dugo nosi reputaciju mjesta snažnih paranormalnih aktivnosti.

Prema njezinim riječima, sve se dogodilo oko ponoći, u potpunom mraku zatvorskih hodnika. Tijekom scene u kojoj je u više prostorija morala izvoditi energično headbanganje uz stihove pjesme “March, march, march”, primijetila je da se prostor počeo mijenjati – kao da su zidovi oživjeli, a oko nje su se pojavile sablasne siluete zatvorenika, dodaje spomenuti portal.

No, pravu jeza osjetila je tek kasnije.

''Nastavila sam snimati svoj glazbeni spot i tek kad sam se vratila kući i legla u krevet, odjednom sam se probudila u tri ujutro i shvatila da su mi ta poznata lica nalikovala na Kray blizance. Malo sam istraživala usred noći i otkrila da su Kray blizanci nekoć bili zatvorenici u tom zatvoru. Osjetila sam jeziv osjećaj nelagode jer to nisu duhovi s kojima biste se htjeli zamjeriti, no činjenica da su uživali u mojoj glazbi malo me umirila."

Ronnie i Reggie Kray, vođe zloglasne bande iz istočnog Londona, vladali su londonskim podzemljem tijekom 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Poznati su po brutalnim zločinima, nasilju i povezanosti s elitom društva, uključujući slavne i političare. Uhićeni su 1968. i osuđeni na doživotni zatvor.

