Kome ne bi srce stalo? Jezivi likovi zlokobnih namjera obilaze kuće i traže da ih se pusti unutra

Obitelj Whiteside iz Virginije ostala je prilično uznemirena kada su neku noć maskiranih izgrednici zatražili da ih se pusti u kuću. Trojac odjeven u jezive likove počeo je lupati po vratima i prijetiti obitelji, što su zabilježile i nadzorne kamere postavljene na vrata.

"Ili ćete vi izaći ili ćemo mi ući, ovaj će posjet biti vaša najgora noćna mora", dio je rečenica koje su ostale zabilježene na snimci koja je predana u ruke policiji.

Prema izvješću lokalnih medija, noćni incident odvio se u utorak navečer dok je Shayla Whiteside boravila kod majke, a da joj na vratima stoje jezivi klaun, zastrašujuća časna sestra i Michael Myers (fiktivni lik iz filma Noć vještica), upozorila u ju je takozvana Ring kamera.

U početku sam mislila da je u pitanju šala vezana uz Noć vještica, mala podvala", kazala je Shayla i dodala da je ubrzo shvatila da situacija i nije baš tako bezazlena.

Izgrednici su nastavili inzistirati na ulasku unatoč tome što im je gospođa Whiteside kazala da je o svemu obavijestila policiju, a u jednom su trenutku praktički okružili kuću i počeli udarati po prozorima.

"Srce mi je stalo kad su rekli da će uzeti stolicu i razbiti vrata. Zastrašujući posjet trajao je desetak minuta", kazala je uznemirena žena, koja se sada uzda da će policija riješiti slučaj.

Policija je novinarima potvrdila da je već pokrenuta kriminalistička istraga s ciljem privođenja počinitelja pravdi. Postupke jezivog trojca zasad vodi kao pokušaj provale uz niz drugih prekršaja.

