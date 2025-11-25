Izvanzemaljci stižu? Isplivala je jeziva Hawkingova teorija, uvjerljivija je nego ikad

Komet 3I/ATLAS pojavio se početkom 2025. godine i odmah postao predmet rasprava na društvenim mrežama. Iako je NASA vrlo brzo potvrdila da je riječ o kometu koji ne predstavlja nikakvu prijetnju Zemlji, internet neprekidno preplavljuju razne teorije zavjere - od tvrdnji da je to zapravo svemirski brod, do ideja da skriva znakove izvanzemaljske tehnologije.

Sada je u prvi plan ponovno isplivala i teorija pokojnog profesora Stephena Hawkinga, danas možda uvjerljivija nego ikad. Riječ je o njegovoj 15 godina staroj, jezivo preciznoj "teoriji mračne šume", koja se bavi mogućnošću postojanja izvanzemaljskih civilizacija.

Velika katastrofa

Osim toga, početkom godine isplivala je i njegova izjava iz 2010. iz serije "Into the Universe", u kojoj je upozorio da bi susret s vanzemaljcima mogao završiti slično kao kada je Kolumbo stigao u Ameriku - katastrofalno za starosjedioce, čije je društvo potom bilo gotovo uništeno.

"Ako nas ikada posjete vanzemaljci, ishod bi mogao nalikovati Kolumbovom dolasku u Ameriku, što nije dobro završilo po domorodačko stanovništvo. Dovoljno je pogledati vlastitu povijest da shvatimo kako bi inteligentan život mogao evoluirati u nešto što ne bismo željeli sresti", izjavio je profesor.

No, to nije sve, Hawking je ponudio i drugu, još jeziviju teoriju o tome zašto još nismo otkrili izvanzemaljce.

Prema njegovoj "teoriji mračne šume", u svemiru bi moglo postojati mnogo naprednih civilizacija, ali niti jedna ne želi otkriti svoju lokaciju, jer bi time privukla pažnju moćnijih i potencijalno neprijateljskih vrsta.

Zbog toga je Hawking smatrao da bi ljudi trebali biti iznimno oprezni i da nikako ne bi smjeli pozivati vanzemaljske civilizacije da dođu na Zemlju.

Foto: Profimedia

Dodatni strahovi

Taj koncept dodatno je razradio kineski autor Liu Cixin u znanstvenofantastičnom romanu "The Dark Forest", koji se bavi stvarnim strahovima vezanima uz kontakt s izvanzemaljskim vrstama.

U knjizi piše:

"Svemir je mračna šuma. Svaka civilizacija je naoružani lovac koji se kreće između stabala poput duha, lagano odgurujući granje i pazeći da ne napravi ni najmanji zvuk. Čak i disanje je oprezno. Lovac mora biti tih, jer posvuda u šumi kriju se drugi lovci poput njega. Ako naiđe na neki oblik života - drugog lovca, anđela ili demona, nježno dijete ili starca, vilu ili polubožanstvo -postoji samo jedan izbor: 'otvoriti vatru i eliminirati ih'."

Da je živ danas, vjerojatno bi upozoravao znanstvenike da budu na oprezu, osobito ako bi se ispostavilo da je 3I/ATLAS nešto više od kometa.

Foto: Shutterstock

Što kaže NASA?

Srećom, NASA trenutačno tvrdi da je riječ isključivo o kometu.

U priopćenju navode: "Komet 3I/ATLAS ne predstavlja prijetnju Zemlji i ostat će vrlo daleko. Najbliže što će nam se približiti jest oko 1,8 astronomskih jedinica (oko 170 milijuna milja, odnosno 270 milijuna kilometara)."