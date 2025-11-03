MISTERIOZNI OBJEKT /

Harvardski astrofizičar našao nove indicije da se Zemlji približava izvanzemaljski brod!

Harvardski astrofizičar našao nove indicije da se Zemlji približava izvanzemaljski brod!
Foto: Nasa

'Alternativno, negravitacijsko ubrzanje moglo bi biti tehnološki potpis unutarnjeg motora', napisao je u Loeb

3.11.2025.
11:30
Webcafe.hr
Nasa
Harvardski astrofizičar Avi Loeb ustvrdio je da postoje nove indicije kako je objekt 3I/ATLAS izvanzemaljski brod!

Naime, taj misteriozni putnik kroz svemir pokazao je na novim snimkama NASA-e znakove negravitacijskog ubrzanja i izgledao je "plavije od Sunca" dok je prolazio pored naše lokalne zvijezde. 

A to bi, mišljenja je Loeb, moglo ukazivati da posjeduje "motor"!

"Alternativno, negravitacijsko ubrzanje moglo bi biti tehnološki potpis unutarnjeg motora", napisao je u Loeb objavi na Mediumu u petak te usto naglasio da bi to također moglo objasniti zašto 3I/ATLAS postaje plaviji od Sunca.

"To bi se potencijalno moglo objasniti vrućim motorom ili izvorom umjetnog svjetla", istaknuo je, ali i naveo da bi to također mogao biti prirodni potpis kometa.

Očekuje se da će 3I/ATLAS najbliže proći Zemlji 19. prosinca, što će istraživačima pružiti do sada najbolju priliku da utvrde je li tajanstveni objekt zapravo komet ili umjetna letjelica.

"Ako u prosincu ne primijetimo masivan oblak plina oko 3I/ATLAS-a, to bi mogao biti pokazatelj pogonskog sustava", rekao je Loeb  

Podsjetimo, Loeb i njegov kolega još su u kolovozu analizirali fotografije objekta te su utvrdili da izvor njegovog sjaja vjerojatno ipak ne dolazi od Sunca.

Jer, kada bi 3I/ATLAS reflektirao svjetlost, to bi značilo da je dugačak 19 kilometara, što je malo vjerojatno, naveo je Loeb i naglasio da bi jezgra tog objekta zapravo mogla biti nuklearna. 

"3I/ATLAS mogao bi biti svemirski brod koji pokreće nuklearna energija, a prašina koja se emitira s njegove frontalne površine mogla bi biti od prljavštine koja se nakupila na njegovoj površini tijekom međuzvjezdanog putovanja", pretpostavio je Loeb u kolovozu.

NASA u ovom trenutku klasificira objekta veličine Manhattana kao komet.

