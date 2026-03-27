Egzorcisti održali sastanak s Papom zbog dramatične situacije vezane uz sotonizam i okultno!

U audijenciji održanoj u Apostolskoj palači prije desetak dana, izaslanstvo Međunarodnog udruženja egzorcista (AIE) predalo je papi Lavu XIV. izvješće koje upozorava na "bolnu i sve rašireniju situaciju" duhovnih nevolja povezanih s okultizmom.

Susret je istaknuo rastuću zabrinutost zbog manjka svećenika osposobljenih za borbu protiv "izvanrednoga djelovanja đavla" u svijetu koji se sve više okreće od vjere.

Izaslanstvo je predstavilo Papi analizu koja ukazuje na dramatičan porast broja ljudi koji traže pomoć zbog duhovnih patnji uzrokovanih sudjelovanjem u okultnim sektama, ezoterijskim krugovima i magijskim praksama.

Njihov je glavni zahtjev bio jasan: osigurati da svaka katolička biskupija u svijetu ima barem jednog, ako ne i više, adekvatno obučenih svećenika egzorcista.

Problem nije samo u rastućoj potražnji, već i u nedostatku sustavne obuke unutar Crkve.

Prema riječima dr. Alberta Castaldinija, profesora teologije i glasnogovornika AIE, bio bi "značajan uspjeh" kada bi svaka od otprilike 3172 biskupije imala barem jednog egzorcista.

Trenutačno se procjenjuje da ih nedostaje više od dvije tisuće u svijetu.

"Nažalost, ova je tema često odsutna ili se ne obrađuje na odgovarajući način u kurikulumima sjemeništa ili teoloških fakulteta", upozorio je dr. Castaldini.

Otac Bamonte nadovezao se, ističući kako ignoriranje ovih fenomena ostavlja vjernike bez adekvatnog odgovora na teške duhovne patnje, što ih ponekad gura prema neprimjerenim rješenjima.

Naglasio je da Crkva, kao "Božja obitelj", ima zadaću brinuti se za svoje članove u svim njihovim potrebama, pa tako i onim najekstremnijim na duhovnoj razini.

Odsutnost egzorcista u biskupiji, rekao je, predstavlja "štetu" za vjernike jer ih lišava specifične sakramentalne pomoći.

Stručnjaci iz AIE tvrde da je porast zanimanja za okultno i sotonizam uvelike potaknut modernim tehnologijama.

Društvene mreže, pa čak i umjetna inteligencija, postale su plodno tlo za širenje neopoganskih ideja i ezoterijskih praksi, čineći ih dostupnijima nego ikad prije.

Ovaj trend, kažu, povezan je sa širim društvenim fenomenom "okretanja od Boga, porasta grijeha i širenja ezoterije".

Kako bi se Crkva suočila s ovim "izazovima bez presedana", udruženje je predložilo konkretne korake. Zatražili su ne samo obvezno imenovanje egzorcista, već i uvođenje sustavne edukacije na svim razinama.

To uključuje podučavanje u sjemeništima o "stvarnom postojanju i prirodi demonskog svijeta", obveznu prethodnu obuku za svećenike imenovane za egzorciste te kratke tečajeve za novopostavljene biskupe kako bi mogli učinkovitije nadzirati ovu "osjetljivu, ali prijeko potrebnu" službu u svojim biskupijama.

Papa je i ranije opisivao rad egzorcista kao službu oslobođenja i utjehe.

Prije nego što se provede takozvani "veliki egzorcizam", koji je dopušten samo u slučajevima stvarne demonske opsjednutosti i uz odobrenje lokalnog biskupa, obvezna je medicinska i psihološka procjena kako bi se isključile moguće mentalne bolesti.

Time Crkva pokazuje oprez i naglašava važnost suradnje sa stručnjacima iz drugih područja.

Ovaj sastanak u Vatikanu jasno signalizira da Crkva ozbiljno shvaća duhovne izazove modernog doba te da namjerava ojačati svoje redove u, kako vjeruju, neprestanoj borbi protiv zla koje pronalazi nove puteve do ljudskih duša u digitalnom dobu.