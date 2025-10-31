Ovi duhovi se navodno pojavljuju samo za Noć vještica: Njihove pojave izazivaju strah do srži

Noć vještica, koja se slavi 31. listopada, od pamtivijeka je obavijena velom misterije i povezana s paranormalnim. Tradicija kaže da je upravo te noći granica između našeg i duhovnog svijeta najtanja, jer dopušta duhovima i sablastima da nakratko prošetaju među živima.

Iako postoje mjesta koja su ukleta tijekom cijele godine, diljem svijeta šapuće se o legendama o duhovima koji se pojavljuju isključivo u ovoj najjezivijoj noći, kao da imaju zakazan termin u kalendaru strave.

Od ukletih dvoraca u Rumunjskoj do sablasnih sela u Hrvatskoj, svaka kultura ima svoja mjesta koja lede krv u žilama. No, priče o duhovima koji se pojavljuju samo jednom godišnje posebno su intrigantne, jer spajaju povijest, mit i misterij pod sjajem jesenskog mjeseca.

Duhovi rata i vještičarenja

U gradskoj vijećnici u Bournemouthu, svake Noći vještica navodno se pojavljuje duh vojnika indijskog podrijetla iz Prvog svjetskog rata kako bi pio vodu. Njemu se pridružuju i druge prikaze - fantomske kočije koje kloparaju ispred zgrade te sablasna mačka koja luta hodnicima.

U selu Great Maplestead u Essexu, duh poznat kao Polly ne pojavljuje se osobno, već se njegova prisutnost obilježava cvijećem.

Mještani kažu da se svakog 31. listopada svježe cvijeće misteriozno pojavljuje na raskrižju gdje je prije nekoliko stoljeća pokopana.

Polly Mills optužena je za vještičarenje, a njezin ukop na raskrižju, stari običaj koji je trebao spriječiti povratak duše, samo je produbio misterij.

Sablasne procesije i vječne potjere

U Herefordu se svake Noći vještica pojavljuje fantom Lady Hobbingdon. Za života je skrivala svećenike od progona, a u smrti navodno nastavlja svoju misiju, tako što vodi nevidljive korake kroz imanje u pratnji jezivog bijelog teleta.

Legende Lancashirea jednako su uznemirujuće. U klancu Cliviger, Lord William Towneley navodno se pojavljuje na konju sa svojim vjernim psom, zauvijek osuđen da lovi košutu preko vriština. Neki tvrde da jahač nije Towneley, već ukleti duh Gabriel Ratchets, koji predvodi spektralni čopor nebesima.

Od životinjskih prikaza do samog vraga

U Lincolnshireu, svjedoci su prijavili viđenje sablasne svinje koja 31. listopada vodi svoje mlade niz put. Istom stazom, tvrde mještani, luta i duh žene u svilenoj haljini koja šušti.

U Sjevernom Shieldu, dokovima patrolira spektralni crni pas - izmučena duša mornara kojeg su ubili vlastiti roditelji jer ga nisu prepoznali nakon povratka s mora.

Najdramatičnija priča dolazi iz Škotske. U Dollar, Clackmannanshireu, lebdeći kamen poznat kao "Vražja kolijevka" navodno visi u zraku u Noći vještica, dok sam Vrag sjedi na njemu okružen vješticama sve do zore.

Jezivi rituali i potopljena zvona

Neke legende uključuju i rituale. U Shropshireu se vjeruje da će onaj tko 12 puta obiđe crkvu u ponoć na Noć vještica čuti imena mještana kojima je suđeno umrijeti u nadolazećoj godini. Sličan ritual u Somersetu navodno otkriva duše onih koji će uskoro umrijeti.

Na obali Whitbyja priča se o brodu koji je potonuo sa zvonima ukradenim iz lokalne opatije. Legenda kaže da će oni koji u Noći vještica u blizini stijena dozovu ime svoje prave ljubavi čuti kako im vjetar šapuće ime natrag, praćeno tihom jekom potopljenih zvona.