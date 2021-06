Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin objavio je u nedjelju da će uvesti lutriju na kojoj će zgoditak biti osobni automobil kako bi ohrabrio skeptike da se cijepe protiv koronavirusa u Rusiji suočenoj s rastućim novim valom zaraze.

Zbog naglog porasta zaraženih koronavirusom, Sobjanjin je u subotu objavio da će dani od 15. do 19. lipnja biti neradni te da će se do 20. lipnja svi barovi, restorani i ostala mjesta zatvarati najkasnije u 23 sata.

Svakog tjedna na raspolaganju će biti pet automobila u vrijednosti milijun rubalja svaki (11.500 eura), navedeno je.

"Međutim, naravno da je glavni zgoditak osobi koja odluči cijepiti se neusporediv s bilo kakvim automobilom", ustvrdio je Sobjanjin pa poručio "Glavni zgoditak je njihovo vlastito zdravlje i duhovna ravnoteža".

Moskva je najveće žarište

U subotu je Sobjanjin naredio zatvaranje igrališta za djecu u blizini trgovačkih centara i parkova sve do 20. lipnja i pozvao je zaposlenike da rade od kuće kad god je to moguće, a zabranio je i posluživanje u restoranima od 23 sata navečer do 6 ujutro.

Rusija je u nedjelju potvrdila 14.723 novih slučajeva koronavirusa od čega 7.704 u Moskvi, glavnome gradu koji je najveće žarište pandemije u toj zemlji.

Ukupno je Rusija do danas potvrdila 5.208.687 zaraženih koronavirusa od čega 126.430 smrti.

Kampanja cijepljenja počela je u prosincu no sporo napreduje zbog nepovjerenja stanovništva u cjepivo.

Od prosinca je jedva 18 milijuna primilo prvu dozu, što je oko 12 posto populacije, prema službenim podacima.