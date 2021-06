Na Facebook stranici "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" objavljena je fotografija broda s neobičnim imenom. Naime, vlasnik mu je dao ime "Enterprajz".

Vjerojatno je bio inspiriran svemirskim brodom "Enterprise" iz "Zvjezdanih staza", no to nije poznato. Čudnovato ime broda do suza je nasmijalo sve pratitelje stranice.

Fotografija je u samo par sati dobila preko 1.600 lajkova, a pregršt humornih komentara osvanulo je ispod objave.

"Cijelu flotu NASA preselila", "Enterprajz u 'paradajzu'", "Dobro dok nije enterParadajz", "Zaista mi uvijek vratite osmijeh na lice", "Ovo su se djeca iz vrtića igrala i pisala po kaiću", "Spavaš li mirno kapetane Picard?", samo su neki od komentara.