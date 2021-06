Prvi automobil nedavno u "ilegali" dopremljen na Susak, mali kvarnerski pješčani otok s manje od 100 stanovnika van sezone, izazvao je uzbunu među mještanima koji se pitaju tko je, zašto i kako doveo auto na otok gdje je dozvoljen promet samo službenim traktorima, a nema čak ni prometnice.

Osim toga, postavljaju i pitanje na koji je način vlasnik tog zasad "misterioznog" auta na Susku, s obale dopremio i u gustišu na brdu kraj Gornjeg sela ostavio svoj gradski "smart" zagrebačke registracije, jer na taj otok, u cijelosti pješačku zonu manju od samo četiri četvorna kilometra uopće ne pristaju trajekti. Na prije dvije godine uređen novi pristupni mol, otvoren u nazočnosti bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, pristaju samo katamarani i klasični putnički brod Tijat koji dovozi i namirnice i naručene potrepštine, robu i građevinski materijal, ali zasigurno ne i automobile.

I dok mještani Suska - Donjeg i Gornjeg sela, uključivši i njihov mjesni odbor, znakovito šute o identitetu vlasnika "prvog" automobila te usput pred turistima nagađaju kako i zašto je zasad nepoznati pojedinac brdskom stazom dopremio svoj "smart" na njihov otok, ipak upozoravaju da je to opasni presedan jer, kako ističu, "nakon prvog ilegalnog auta, ubrzo bi mogli uslijediti i drugi".

Auto je dopremljen prije dvadesetak dana

Predsjednica Vijeća mjesnog odbora Susak-Srakane Dina Mačić za Hinu je potvrdila kako je, prema njezinim saznanjima, auto dopremljen prije dvadesetak dana, ali za odgovore kako i na koji način - uputila je na nadređene gradske vlasti Malog Lošinja na susjednom, ipak puno većem otoku Lošinju.

"Grad nema saznanja o tome na koji način je vozilo s fotografije dopremljeno na otok Susak", navodi se u odgovoru lošinjske gradske vlasti kojoj je bila i dostavljena fotografija "smarta" sa ZG tablicama. No, s druge strane, potvrdili su da je još točno prije deset godina, krajem svibnja 2011., sveukupno područje Suska, ali i susjednih otoka Ilovika, Unija, Vele i Male Srakane gradskom odlukom bilo proglašeno isključivom pješačkom zonom.

Unutar isključive pješačke zone koja se, barem na Susku, odnosi i na otočke pješčane dine, rivu, brdske i obalne staze te puteve između dva jedina naselja povezana bez asfaltirane prometnice, gradskom odlukom mogu prometovati samo "traktori za snabdijevanje trgovačkih ugostiteljskih i ostalih djelatnosti koje se obavljaju na otoku, kao i dostavu domaćinstvima robe pristigle brodskom linijom." I to u određeno vrijeme sat prije i poslije dolaska brodske linije i s posebnim režimom u turističkoj sezoni i izvan nje.

Tačkama voze namirnice dopremljene s broda

Ostala vozila bi, pak, eventualno i mogla prometovati, ali tek uz pribavljeno mišljenje mjesnog odbora i po odobrenju upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. "Za nepoštivanje ove odluke primijenit će se kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odluke o komunalnom redu". ističe se u službenom dokumentu.

No, kako mještani ističu, od službenog otkrića ilegalnog auta do eventualnog odobrenja njegova korištenja ili izricanja kazne vlasniku i to po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (na Susku nepostojećih), dalek je put. Ali, barem je u otkrivanju ovog bizarnog slučaja nadležnim institucijama dostupna fotografija prvog susačkog zasad ilegalnog automobila s istaknutim registracijama.

"Registrirao je svoj auto, no i mi označavamo naše službene kariole (tačke) kojima većina od nas prebacuje namirnice i potrepštine dopremljene s broda. Ako to mi možemo već desetljećima, zašto netko na otoku za to treba auto, a pogotovo za to neupotrebljivi gradski smart", ističe jedan od mještana Suska.

Jedan od najizoliranijih jadranskih otoka poznat je i po masovnom iseljavanju tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća kada je s gotovo rekordnih 1700 stanovnika spao na manje od njih nekoliko stotina te po masovnom iseljavanju u Hoboken u New Jerseyu (SAD) gdje ih sada s potomcima ima i do dvadeset puta više nego na Susku. Osim toga, otok je poznat i po autohtonom jeziku, ženskoj narodnoj nošnji koju krasi mini suknja, ali i sklapanju brakova unutar zajednice što su pratile i specifične bolesti.

Bilo je i pokušaja nasilnog dopremanja auta

S druge strane, najnoviji ilegalni dodir s vanjskim svijetom preko dolaska prvog automobila na Susak komentirali su i u hrvatskoj krovnoj otočkoj organizaciji - Otočnom saboru. "Što se tiče samog otoka Suska, to je velika šteta jer tko garantira da je to prvo i zadnje vozilo na otoku. Što se tiče samog prometa, a posebno na malim naseljenim otocima to je stvar lokalne samouprave i njihovog komunalnog odjela, kazao je za Hinu predsjednik Otočnog sabora Denis Barić.

Poruku Suščanima dali su i s otoka Silbe, gdje je promet, ali i dolazak automobilima bio zabranjen još 1998., No, kako ističu u Turističkoj zajednici Silbe i nakon toga bilo je i pokušaja nasilnog dopremanja automobila na otok koji su, barem po legendi, dobivali i promptni odgovor lokalne zajednice.

"Nasilnih ili zabunom pogrešnih pokušaja dovođenja automobila je bilo, ali službenih saznanja o bacanju tih vozila u more nemamo. Pretpostavljamo da bi takav događaj ipak bio prijavljen policiji", poruka je sa Silbe.

No, zaključno, na Susku tek otkrivaju tko je i zašto doveo prvi auto na otok sa zabranjenim prometom. Pozivajući se na poznatu riječku skupinu Let 3, koja je spot za svoju pjesmu "Nafta" snimila upravo na Susku, situaciju s prvim ilegalnim autom jetko zaključuju citatom iz "Nafte": "I tko zna tko se sve vozio na tatu…".