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MISTERIJI HOGWARTSA /

[KVIZ] Samo pravi fanovi znaju odgovore na ova pitanja o Harryju Potteru

[KVIZ] Samo pravi fanovi znaju odgovore na ova pitanja o Harryju Potteru
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Foto: Generirao UI

Koji vam je najdraži lik i zašto?

23.7.2026.
20:44
Webcafe.hr
Generirao UI
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Malo je svjetova koji toliko bude maštu kao onaj Harryja Pottera. Od prvog pisma iz Hogwartsa do konačne bitke protiv Lorda Voldemorta, priča o dječaku koji je preživio desetljećima fascinira obožavatelje diljem svijeta. Njegova magija, složeni likovi i nevjerojatne avanture postali su dio popularne kulture. No, koliko dobro zaista poznajete tajne dvorca, čarolije i likove koji su ga obilježili?

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