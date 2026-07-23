[KVIZ] Samo pravi fanovi znaju odgovore na ova pitanja o Harryju Potteru

Malo je svjetova koji toliko bude maštu kao onaj Harryja Pottera. Od prvog pisma iz Hogwartsa do konačne bitke protiv Lorda Voldemorta, priča o dječaku koji je preživio desetljećima fascinira obožavatelje diljem svijeta. Njegova magija, složeni likovi i nevjerojatne avanture postali su dio popularne kulture. No, koliko dobro zaista poznajete tajne dvorca, čarolije i likove koji su ga obilježili?