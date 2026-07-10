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[KVIZ] Rijetki će znati odakle dolaze ovi plesovi: Pokušaj točno odgovoriti na sva pitanja

[KVIZ] Rijetki će znati odakle dolaze ovi plesovi: Pokušaj točno odgovoriti na sva pitanja
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Foto: Shutterstock

Koja je južnoamerička zemlja poznata kao domovina sambe?

10.7.2026.
6:01
Webcafe.hr
Shutterstock
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Malo je stvari koje tako živo oslikavaju kulturu kao ples. Iza svakog koraka, okreta ili ritma stoji čitav jedan jezik kojim ljudi izražavaju radost, tugu, tradiciju ili pripadnost. Od elegantnih europskih dvorskih plesova, preko strastvenih zovova Latinske Amerike, do energičnih ritmova koji su osvojili svijet, svaki ples ima svoje ime i priču o svom podrijetlu.

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