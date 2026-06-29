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ŠAROLIK SVIJET /

[KVIZ] Prepoznajete li sve biljke i životinje tropskih područja?

[KVIZ] Prepoznajete li sve biljke i životinje tropskih područja?
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Foto: Shutterstock

Koja poznata mesojedna biljka ima listove u obliku čeljusti koji se munjevito zatvaraju kada kukac dotakne osjetne dlačice na njihovoj površini?

29.6.2026.
16:54
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od bujnih amazonskih prašuma do živopisnih koraljnih grebena, tropski pojas Zemlje krije nevjerojatno bogatstvo života. Svakodnevno čujemo za tigrove, papige ili orhideje, ali koliko zaista poznajemo ta stvorenja i njihove manje poznate rođake? Jeste li sigurni da biste razlikovali jaguara od leoparda ili znali koja biljka daje najpopularniji napitak na svijetu?

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