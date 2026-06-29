[KVIZ] Prepoznajete li sve biljke i životinje tropskih područja?

Od bujnih amazonskih prašuma do živopisnih koraljnih grebena, tropski pojas Zemlje krije nevjerojatno bogatstvo života. Svakodnevno čujemo za tigrove, papige ili orhideje, ali koliko zaista poznajemo ta stvorenja i njihove manje poznate rođake? Jeste li sigurni da biste razlikovali jaguara od leoparda ili znali koja biljka daje najpopularniji napitak na svijetu?