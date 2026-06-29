[KVIZ] Prepoznajete li sve biljke i životinje tropskih područja?

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Susjede pogodile tropske vrućine: Padaju rekordi, u osam ujutro izmjereno 30 °C
Koja poznata mesojedna biljka ima listove u obliku čeljusti koji se munjevito zatvaraju kada kukac dotakne osjetne dlačice na njihovoj površini?
Od bujnih amazonskih prašuma do živopisnih koraljnih grebena, tropski pojas Zemlje krije nevjerojatno bogatstvo života. Svakodnevno čujemo za tigrove, papige ili orhideje, ali koliko zaista poznajemo ta stvorenja i njihove manje poznate rođake? Jeste li sigurni da biste razlikovali jaguara od leoparda ili znali koja biljka daje najpopularniji napitak na svijetu?