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[KVIZ] Koliko dobro poznajete srpanj, najtopliji mjesec u godini?

[KVIZ] Koliko dobro poznajete srpanj, najtopliji mjesec u godini?
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Foto: Shutterstock

Koja je najniža temperatura ikad zabilježena na Zemlji izmjerena upravo tijekom ovog mjeseca na Antarktici?

1.7.2026.
22:57
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od ljetne žege i dugih dana do mirisa mora i zrelog žita, mjesec srpanj unosi osjećaj slobode i pustolovine u našu svakodnevicu. Svaki datum u srpnju može prizivati sjećanje na godišnji odmor, važan povijesni preokret ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom.

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