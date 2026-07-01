[KVIZ] Koliko dobro poznajete srpanj, najtopliji mjesec u godini?

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Livaković otkrio tajnu uspjeha: 'Poštujemo jedni druge i to je ključ naših dobrih rezultata'
Koja je najniža temperatura ikad zabilježena na Zemlji izmjerena upravo tijekom ovog mjeseca na Antarktici?
Od ljetne žege i dugih dana do mirisa mora i zrelog žita, mjesec srpanj unosi osjećaj slobode i pustolovine u našu svakodnevicu. Svaki datum u srpnju može prizivati sjećanje na godišnji odmor, važan povijesni preokret ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom.