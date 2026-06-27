[KVIZ] Koliko dobro poznajete 'ča, kaj i što' i tajne hrvatskih narječja?

Hrvatski jezik riznica je jezične raznolikosti, a njegova tri glavna narječja - štokavsko, čakavsko i kajkavsko - svjedoče o bogatoj povijesti i kulturnim prožimanjima. Nazvani prema upitnim zamjenicama za "što", ovi lingvistički svjetovi toliko su posebni da je "Zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što" zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro. Provjerite svoje znanje i zaronite u svijet hrvatskih dijalekata.