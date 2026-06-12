[KVIZ] Dokaži da na ovim pitanjima da znaš sve o Hrvatskom zagorju

Naizgled samo brežuljkasti kraj, a zapravo fascinantna priča o bogatoj povijesti, jedinstvenoj kulturi i ljudskoj gostoljubivosti, svijet Hrvatskog zagorja puno je više od idiličnog krajolika. Svaki dvorac krije svoje tajne, od legendi o nesretnim ljubavima do priča o seljačkim bunama. Njegova složenost i šarm čine ga neizostavnim dijelom hrvatske baštine, bilo da se radi o termalnim izvorima, vinogradima ili rodnim kućama velikana. No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza "zelenih brega"?