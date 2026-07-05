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NOGOMETNI MAJSTOR /

[KVIZ] Dokaži da barataš činjenicama o nogometnom reprezentativcu Dejanu Lovrenu

[KVIZ] Dokaži da barataš činjenicama o nogometnom reprezentativcu Dejanu Lovrenu
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koji je broj na dresu Dejan Lovren najčešće nosio tijekom svoje karijere, kako u klubovima tako i u reprezentaciji?

5.7.2026.
9:57
Webcafe.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
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Njegovo ime postalo je sinonim za borbenost, kontroverzu i lidersku figuru na terenu, a njegove su partije bile ključne za neke od najvećih uspjeha klubova i reprezentacije. Ipak, njegov put, njegove transformacije i detalji izvan terena često ostaju skriveni iza najpoznatije uloge "vatrenog stopera". Jeste li se ikada zapitali u kojem je klubu postao kapetan odmah po dolasku, koji je hotel otvorio na Pagu ili s kojim je suigračem činio legendarni obrambeni zid?

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