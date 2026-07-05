[KVIZ] Dokaži da barataš činjenicama o nogometnom reprezentativcu Dejanu Lovrenu

Njegovo ime postalo je sinonim za borbenost, kontroverzu i lidersku figuru na terenu, a njegove su partije bile ključne za neke od najvećih uspjeha klubova i reprezentacije. Ipak, njegov put, njegove transformacije i detalji izvan terena često ostaju skriveni iza najpoznatije uloge "vatrenog stopera". Jeste li se ikada zapitali u kojem je klubu postao kapetan odmah po dolasku, koji je hotel otvorio na Pagu ili s kojim je suigračem činio legendarni obrambeni zid?