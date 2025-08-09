Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. i 10. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. i 10. 08. 2025.
9.8.2025.
0:01
Antonela Ištvan
Ljubav U vašem izgledu postoji nešto snažno, što može biti vrlo intrigantno za okolni svijet. Imate finog ljubavnog posla na biranje, i nećete ostati sami.    

Posao Vaša volja je pojačana, i možete i druge ljude inspirirati na aktivnost. Zaslužiti ćete poštovanje i uvažavanje od vaših suradnika i poslodavaca.   

Zdravlje Ne možete se opustiti i zračite intenzitetom kojeg vaši poznanici smatraju fascinantnim. Sebi i drugima postavljate teško ostvarive ciljeve.   

Snovi i vizije Mnogi ljudi nisu zadovoljni jer se prebrzo naviknu na stečeno i ne uviđaju što su postigli, što su izgradili, čime sve danas raspolažu, za razliku od jučer.  

Dnevni Horoskop Vodenjak
