Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav U vašem izgledu postoji nešto snažno, što može biti vrlo intrigantno za okolni svijet. Imate finog ljubavnog posla na biranje, i nećete ostati sami.

Posao Vaša volja je pojačana, i možete i druge ljude inspirirati na aktivnost. Zaslužiti ćete poštovanje i uvažavanje od vaših suradnika i poslodavaca.

Zdravlje Ne možete se opustiti i zračite intenzitetom kojeg vaši poznanici smatraju fascinantnim. Sebi i drugima postavljate teško ostvarive ciljeve.

Snovi i vizije Mnogi ljudi nisu zadovoljni jer se prebrzo naviknu na stečeno i ne uviđaju što su postigli, što su izgradili, čime sve danas raspolažu, za razliku od jučer.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn