Dnevni horoskop, Rak, 21. i 22. 03. 2026.

Ljubav: Emocije se produbljuju i traži se sigurnost. Uviđa se važnost bliskosti. Prošlost se ponovno pojavljuje kroz osjećaje. Stvara se potreba za zaštitom.

Posao: Fokus se prebacuje na stabilnost. Donose se promišljene odluke. Intuicija igra važnu ulogu. Financijska pitanja zahtijevaju pažnju.

Zdravlje: Osjeća se potreba za povlačenjem i odmorom. Emocionalno stanje utječe na fizičko. Regeneracija dolazi kroz mir. Unutarnja ravnoteža se traži.

Snovi i vizije: Snovi su duboki i emotivni. Pojavljuju se slike doma i sigurnosti. Vizije donose osjećaj pripadnosti.