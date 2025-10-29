Zvijezde predviđaju financijski pakao ovim znakovima u studenom, novac će im curiti iz ruku

Studeni donosi iznimno složenu i dramatičnu astrološku sliku. Dok se neki horoskopski znakovi mogu nadati stabilnosti, pa čak i financijskom prosperitetu, kozmički tranziti za četiri znaka Zodijaka pale crveni alarm.

Uz čak tri retrogradna planeta - Merkur, Uran i Jupiter te napeti pun Mjesec u Biku, energija mjeseca bit će ispunjena izazovima koji bi mogli dovesti do ozbiljnih financijskih problema.

Iako astrolozi rijetko koriste izraz "bankrot", planetarna poravnanja ukazuju na to da će četiri horoskopska znaka morati uložiti nadljudske napore kako bi izbjegli financijski kolaps.

Bik: Impulzivnost kao put do financijskog ponora

Bikovi, koji inače teže sigurnosti i stabilnosti, u studenom će se naći na iznimno skliskom terenu. Godina 2025. za njih ionako nije bila laka, s osjećajem stagnacije u karijeri i gomilanjem računa. Studeni donosi vrhunac tih izazova.

Pun Mjesec u vašem znaku 5. studenog donijet će emocionalne fluktuacije do usijanja, što vas čini podložnima impulzivnim odlukama. Upozorava se da je ključno prestati biti "samozadovoljan" i napraviti stvarne promjene.

Uran, planet iznenadnih promjena, koji retrogradno putuje kroz vaš znak, dodatno unosi nemir. Ta kombinacija emocionalne nestabilnosti i nepredvidivih vanjskih događaja stvara savršenu oluju za nepromišljeno trošenje.

Savjet je jasan: pažljivo razmotrite svaku financijsku odluku, odgodite veće kupnje za kraj mjeseca i posvetite više vremena detaljnom planiranju budžeta. Svaki pokušaj "liječenja" emocija kupnjom mogao bi vas gurnuti preko financijskog ruba.

Foto: Shutterstock

Lav: Visok životni stil na klimavim nogama

Lavovi su poznati po svojoj velikodušnosti i ljubavi prema luksuzu, no u studenom bi ih taj stil života mogao skupo koštati. Planetarni utjecaji potiču aktivan društveni i profesionalni život, ali istovremeno donose i opasnost od nesporazuma i sukoba.

Vaša prirodna želja za kontrolom situacije mogla bi dovesti do napetosti, a bijeg od stresa mogli biste potražiti u onome što najbolje znate - trošenju.

Problem Lavova je jednostavan: prekomjerno trošenje. Neoprezno provlačenje kartica i gomilanje paketa s online narudžbama bez praćenja stanja na računu postat će ozbiljna prijetnja.

Studeni je mjesec u kojem će vaša samokontrola biti na najvećem ispitu. Umjesto ulaganja u statusne simbole, zvijezde savjetuju ulaganje u znanje ili osobni razvoj.

Sada je ključno uspostaviti ravnotežu i pratiti svaki euro. U suprotnom, iluzija bogatstva mogla bi se rasplinuti i otkriti bolnu financijsku stvarnost.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jeste li cijeli život vjerovali u pogrešan horoskopski znak? Moguće je, evo i zašto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Blizanci: Kaos promjena prijeti novčaniku

Za blizance, studeni će biti mjesec pun promjena, novih susreta i situacija koje će ih izbaciti iz zone udobnosti. Iako ovo zvuči uzbudljivo, takva nepredvidivost nosi i financijske rizike.

Situacije koje zahtijevaju brzu prilagodbu i oslanjanje na intuiciju mogu dovesti do ishitrenih i loše promišljenih financijskih poteza. Vaš vladajući planet, Merkur, kreće retrogradno 9. studenog, što dodatno pojačava mogućnost kaosa, nesporazuma i kašnjenja.

Ova retrogradnost može izravno utjecati na poslovne dogovore, ugovore i komunikaciju vezanu uz novac. Možda ćete imati pregršt poslovnih ideja, ali samo rijetke će biti uistinu isplative.

Ključ je u selekciji i pažljivoj analizi. Financijska stabilnost ovisit će o vašoj sposobnosti da usred kaosa zadržite strukturu i slijedite plan bez odstupanja. Budite fleksibilni, ali ne i nepromišljeni, i ne bojte se zatražiti savjet od osoba kojima vjerujete.

Foto: Shutterstock

Rak: Emocionalna nesigurnost i financijski rizik

Rakovi će se u studenom suočiti s dubokim unutarnjim borbama i emocionalnim stresom, posebno u obiteljskoj sferi. Ova unutarnja previranja izravno će se odraziti na njihov odnos prema novcu i sigurnosti.

Jupiter, planet sreće i ekspanzije, 11. studenog kreće retrogradno upravo u vašem znaku, što vas potiče na preispitivanje životnog puta i ciljeva. To može izazvati osjećaj nesigurnosti i straha za budućnost.

U takvom stanju, rakovi su skloni donošenju financijskih odluka temeljenih na emocijama, a ne na razumu. To se može manifestirati na dva načina: ili kroz kompulzivno trošenje kao oblik utjehe ili kroz panična, rizična ulaganja u potrazi za brzom sigurnošću.

Sada je vrijeme da sredite sve zaostale račune, poreze i kredite. Izbjegavajte rizična partnerstva i ne donosite važne odluke u afektu. Financijski mir doći će tek kada preuzmete potpunu kontrolu nad svojim financijama.