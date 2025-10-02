U listopadu čak pet planeta retrogradna, a ova četiri znaka će osjetiti pravu oluju

Listopad je sa sobom donio intenzivno razdoblje introspekcije i ponovnog promišljanja dok se čak pet planeta kreće retrogradno. Iako sama riječ "retrogradno" često izaziva nelagodu, tako što nas prisjećaju na kašnjenja i nesporazume koje donosi zloglasni Merkur, ovo je razdoblje zapravo kozmički poziv da usporimo, preispitamo svoje puteve i iscijelimo stare rane.

Umjesto guranja naprijed pod svaku cijenu, svemir nas potiče da se okrenemo unutra i iskoristimo priliku za duboki osobni rast.

Što znači kada je planet retrogradan?

U astrologiji, retrogradni hod planeta je optička iluzija pri kojoj se s našeg stajališta na Zemlji čini kao da se planet kreće unatrag. Iako se u stvarnosti svi planeti kreću u istom smjeru oko Sunca, ovo prividno kretanje unatrag ima snažno simboličko značenje.

Ono nas poziva da se posvetimo aktivnostima koje počinju s prefiksom "re-": revizija, refleksija, reorganizacija, reevaluacija. Dok retrogradni hod unutarnjih planeta (Merkur, Venera, Mars) ima izravniji i primjetniji utjecaj na našu svakodnevicu, retrogradnost vanjskih, sporijih planeta (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton) donosi suptilnije, ali dublje i dugotrajnije promjene koje oblikuju veće životne cikluse i kolektivne trendove.

Pet moćnih retrogradnih planeta u listopadu

Tijekom listopada 2025. godine, čak pet vanjskih planeta bit će retrogradno, stvarajući snažnu energiju za unutarnju transformaciju. Dobra vijest je da Merkur, planet komunikacije i tehnologije, u ovom razdoblju neće biti retrogradan, što će olakšati svakodnevne aktivnosti.

Pluton u Vodenjaku: Retrogradan od 4. svibnja, svoj direktni hod nastavlja 13. listopada. Ovo je vrijeme za dubinsku analizu moći, kontrole i transformacije u našim životima i društvu.

Neptun u Ovnu i Ribama: Retrogradan od 4. srpnja do 10. prosinca. Do 22. listopada boravi u Ovnu, a zatim se vraća u svoj dom, znak Riba, donoseći preispitivanje snova, iluzija i duhovnosti.

Uran u Blizancima i Biku: Retrogradan od 6. rujna 2025. do 3. veljače 2026. Uran potiče na oslobađanje od starih struktura i preispitivanje naše potrebe za slobodom i stabilnošću.

Saturn u Ovnu i Ribama: Retrogradan od 13. srpnja do 27. studenog. Saturn nas tjera da se suočimo s odgovornostima, preispitamo svoje dugoročne ciljeve i strukture koje smo izgradili.

Jupiter u Raku: Svoj retrogradni hod započinje 9. listopada i nastavlja ga sve do veljače 2026., potičući nas na unutarnji rast i preispitivanje naših uvjerenja i životne filozofije.

Foto: Pixabay

Kako će retrogradni hod utjecati na četiri ključna znaka?

Iako će svi osjetiti ovu koncentriranu retrogradnu energiju, četiri horoskopska znaka će se naći u središtu kozmičkih zbivanja, s jedinstvenom prilikom za duboku transformaciju.

Rak: Duboko emocionalno preispitivanje

S ulaskom Jupitera, planeta ekspanzije i sreće, u vaš znak i njegovim početkom retrogradnog hoda 9. listopada, započinje duboko transformativno razdoblje unutarnjeg putovanja koje će obilježiti sljedećih nekoliko mjeseci.

Ova kozmička konfiguracija predstavlja prekretnicu u vašem osobnom razvoju, gdje se tradicionalni fokus na vanjski rast, postignuća i materijalne uspjehe potpuno prebacuje na dublje slojeve vaše duše i emocionalne strukture.

Jupiter, poznati kao "veliki dobročinitelj" u astrologiji, obično donosi ekspanziju i rast u svim područjima života. Međutim, kada se kreće retrogradno kroz vaš znak, njegova energija se usmjerava prema unutra, što vas potiče na duboku introspekciju i preispitivanje temeljnih životnih vrijednosti.

Umjesto traženja sreće u vanjskim okolnostima, pozivani ste da istražite što vam uistinu donosi osjećaj sigurnosti, dubokog zadovoljstva, udobnosti i autentičnog emocionalnog ispunjenja.

Ovo je kritično vrijeme kada će vaše dugoročne vizije, životni ciljevi i osobne filozofije biti stavljeni pod lupu temeljite analize. Možda ćete se suočiti s izazovnim, ali neophodnim pitanjima vezanim za vaš osjećaj doma, obiteljske dinamike, emocionalne korijene i nasljeđene obrasce ponašanja.

Ovaj proces zahtijeva hrabrost da istražite duboke slojeve svoje psihe, tražeći istinu o tome što vas istinski hrani na duhovnoj i emocionalnoj razini, a što vas, možda nesvjesno, iscrpljuje i sprječava u rastu.

Ključno je da prihvatite ovu jedinstvenu kozmičku priliku za temeljito redefiniranje vlastitih koncepata sreće, uspjeha i životnog ispunjenja, jer će vam ova unutarnja transformacija postaviti čvrste temelje za buduće cikluse rasta i prosperiteta.

Foto: Pixabay

Ribe: Duhovna inventura i suočavanje sa stvarnošću

Za vas, listopad donosi iznimno kompleksan i slojevit dvostruki izazov koji istovremeno predstavlja rijetku kozmičku priliku za duboku transformaciju. Vaš vladar Neptun vraća se u vaš znak 22. listopada nakon dugog retrogradnog putovanja, što označava kritičnu prekretnicu u vašem duhovnom i emocionalnom razvoju.

Ovaj povratak će značajno produbiti vašu već prirodno razvijenu intuiciju i otvoriti vrata novim, intenzivnijim duhovnim uvidima, ali istovremeno vas nemilosrdno tjeraju da konačno skinete ružičaste naočale kroz koje ste možda predugo promatrali svijet i vlastiti život.

Neptunov utjecaj donosi sa sobom i izazov suočavanja s iluzijama koje ste možda nesvjesno njegovali - bilo da se radi o idealiziranim odnosima, nerealno postavljenim karijernim aspiracijama, duhovnom preskakanju stvarnih problema ili lažnim idealima o sebi.

Ovaj period može potaknuti duboku deziluziju, ali ona je neophodna za vaš autentični rast i oslobađanje od samoograničavajućih uvjerenja.

Istovremeno, strogi i zahtjevni Saturn, također retrogradan u vašem znaku, postavlja dodatnu dimenziju složenosti ovog kozmičkog trenutka. Saturn nemilosrdno zahtijeva potpunu odgovornost za vaše postupke, odluke i životne smjerove, te inzistira na postavljanju zdravih, čvrstih granica koje možda nikad prije niste imali hrabrosti uspostaviti.

Ove granice uključuju sposobnost da kažete "ne" iscrpljujućim zahtjevima drugih, preispitivanje svih vaših obveza i angažmana, jasno definiranje osobnog prostora i vremena, te zaštićivanje vlastitog mentalnog i emocionalnog blagostanja.

Ova jedinstvena kombinacija dvaju moćnih planetarnih utjecaja može djelovati izrazito zbunjujuće i emocionalno iscrpljujuće - s jedne strane osjećate poziv duhovnih snova, kreativne inspiracije i transcendentnih vizija, dok s druge strane surova realnost Saturna zahtijeva praktičnost, disciplinu i suočavanje s teškim činjenicama o vašim ograničenjima i odgovornostima.

Ovaj unutarnji sukob između idealizma i realizma može privremeno sniziti vašu motivaciju i samopouzdanje, ali također predstavlja dragocjenu priliku za integraciju naizgled suprotnih aspekata vaše ličnosti.

Ovo je ključno i transformativno razdoblje za duboko usklađivanje vaših najviših ideala sa stvarnim mogućnostima koje imate na raspolaganju, te za hrabro otpuštanje svih onih iluzija, fantazija i nerealno postavljenih očekivanja koje vam više ne služe na vašem životnom putu.

Ovaj proces zahtijeva veliku hrabrost, ali će vam omogućiti da izgradite autentičniji i stabilniji temelj za budući rast. Više o astrološkim prognozama možete pronaći na stranicama poput Astrostyle.

Vodenjak: Transformacija identiteta i društvenih veza

Pluton, planet duboke transformacije i regeneracije, završava svoj retrogradni hod u vašem znaku 13. listopada, koji će označiti dramatičan i simboličan završetak jednog od najintenzivnijih astroloških ciklusa koji ste doživjeli u posljednje vrijeme.

Ovo nije obična planetarna tranzicija, već predstavlja pravi vrhunac višemjesečnog, duboko transformativnog procesa koji vas je nemilosrdno vodio kroz labirint vlastitog identiteta, prisilio vas da preispitate svaki aspekt svoje moći i temeljito analizirate način na koji utječete na svoju neposrednu okolinu i šire društvene krugove.

Tijekom ovog intenzivnog razdoblja, bili ste suočeni s neizbježnim i često bolnim procesom suočavanja s vlastitim sjenama – onim skrivenim, potisnutim ili zanemarenim aspektima svoje ličnosti koje ste možda godinama izbjegavali priznati.

Ovaj kozmički pritisak primorao vas je da se hrabro suočite s neugodnim istinama o sebi, da preispitate duboko ukorijenjene obrasce ponašanja i da se zapitate kako zaista koristite svoju osobnu moć - je li ona usmjerena prema konstruktivnoj transformaciji ili prema kontroli i dominaciji nad drugima.

Sada, kada se ovaj zahtjevni ciklus približava svom kraju, dolazi ključno vrijeme integracije svih naučenih lekcija i mukotrpno stečenih uvida.

Ovo je prilika da sve one bolne spoznaje, duboke realizacije i transformativna iskustva pretvorite u konkretnu mudrost koja će vas voditi u budućnosti. Proces integracije zahtijeva strpljenje i svjesno promišljanje o tome kako su vas ove kozmičke lekcije promijenile na fundamentalnoj razini.

Posebno je važno da se posvetite dubokome razmišljanju o značajnim promjenama koje su se dogodile u vašim društvenim krugovima, prijateljstvima i profesionalnim vezama.

Možda ste primijetili da se neki odnosi prirodno udaljili, dok su se drugi produbili i postali autentičniji. Vaša uloga u kolektivu – bilo da se radi o radnom okruženju, društvenim grupama ili široj zajednici - također je vjerojatno doživjela značajne promjene koje odražavaju vašu evoluciju kao osobe.

Ovaj kozmički moment simbolizira svečano otpuštanje stare verzije sebe, one koja je možda bila ograničena strahovima, društvenim očekivanjima ili neautentičnim željama za prihvaćanjem. Ovim svjesnim činom otpuštanja stvarate dragocjen prostor za nastanak i potpuno manifestiranje autentičnije, snažnije i mudrije osobe koja ste postali kroz ovaj transformativni proces.

Ova nova verzija vas samih nosi u sebi sve naučene lekcije, integriranu mudrost i dublji osjećaj vlastite moći koji je sada usmjeren prema pozitivnoj transformaciji kako vlastitog života tako i života onih oko vas.

Foto: Pixabay

Ovan: Preispitivanje ambicija i duhovnog vodstva

S Neptunom retrogradnim u vašem znaku do 22. listopada, vaša prirodno pionirska energija i neukrotiva želja za brzom akcijom prolaze kroz duboku metamorfozu, tako što postaju prožete složenim duhovnim pitanjima i visokim idealističkim vizijama koje zahtijevaju temeljito promišljanje.

Ova jedinstvena kozmička konfiguracija stvara fascinantan paradoks u vašoj osobnosti - dok vas vaša arijevska priroda gura prema brzim odlukama i trenutnoj akciji, Neptunov mistični utjecaj vas istovremeno poziva na duboku kontemplaciju i preispitivanje motiva koji stoje iza vaših ambicija.

Možda se tijekom ovog intenzivnog razdoblja često pitate fundamentalna egzistencijalna pitanja: jesu li vaše duboko ukorijenjene ambicije i životni ciljevi uistinu usklađene s vašom višom duhovnom svrhom i autentičnim pozivom duše, ili su možda samo odraz društvenih očekivanja i ego-driven želja za priznanjem?

Ova unutarnja borba između materijalnih aspiracija i duhovnih težnji može stvoriti osjećaj unutarnjeg rastrzanosti koji zahtijeva strpljivo rješavanje.

Istovremeno, Saturnov zahtjevni i disciplinirani retrogradni ples između mističnih riba i vašeg vatrenog znaka stvara dodatnu dimenziju složenosti, nemilosrdno stavljajući na rigoroznu provjeru vašu temeljnu motivaciju, pravu neovisnost i sposobnost samokontrole.

Saturn, kao kozmički učitelj i strogi mentor, ne dopušta površnost ili samoobmanu - on zahtijeva potpunu iskrenost prema sebi i hrabro suočavanje s vlastitim ograničenjima i slabostima.

Ovo je kritično i transformativno razdoblje kada trebate posvetiti značajno vrijeme i energiju temeljitoj provjeri jesu li vaši dugoročni ciljevi i kratkoročne ambicije uistinu utemeljeni u čvrstoj stvarnosti, praktičnim mogućnostima i realnim procjenama vlastitih sposobnosti, ili su možda samo plod impulzivnih želja, nestrpljivosti i površnog razumijevanja složenosti životnih izazova koji vas čekaju.

Kozmos vas kroz ovu jedinstvenu planetarnu kombinaciju poziva na duboku i sveobuhvatnu redefiniciju onoga što za vas osobno znači biti istinski vođa - ne samo kroz tradicionalnu akciju, brzinu donošenja odluka i dominantno ponašanje koje je karakteristično za vaš znak, već prvenstveno kroz razvoj jasne duhovne vizije, autentične svrhe koja nadilazi osobne interese, te sposobnost inspiriranja drugih kroz primjer integriteta i mudrosti.

Ova transformacija vodstva zahtijeva prelazak s površinske karizme na duboku autentičnost koja proizlazi iz unutarnje povezanosti s višim principima i vrijednostima.