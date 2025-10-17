Tražite nešto dugoročno? Pošaljite poruku, izađite, planetarni utjecaji idealni su za nove veze

Venera u Vagi i Mars u Škorpionu kozmička su kombinacija ljepote i strasti. Ljubavne veze koje će započeti pod ovim (idealnim) planetarnim utjecajima bit će emocionalno vitalne, strastveno intenzivne i dugotrajne.

Ovaj položaj Venere ukazuje na duboku potrebu za zajedničkim životom s nekim dovoljno posebnim da zaslužuje ljepotu koju Venera u Vagi daruje svijetu oko sebe.

Ovan

Djelujete izravno i brzo, nepromišljeno i opasno. Posebno kad se radi o ljubavi. Vaše seksualno ponašanje može biti neobično ili barem šire društveno neprihvaćeno. Imate problema sa suprotnim spolom, vlastitom krivnjom i zbog vlastitog pogrešnog odabira.

Bik

Svoju naglost i nasrtljivost plaćate povremenim potonućima u vode depresije. A to znači – izolaciju i usamljenost. Vaša zadaća je, vjerovali ili ne, pomagati drugima. Iako to uvijek najprije znači pomaganje samom sebi. Trebali biste težiti stabilnosti, sigurnosti i mirnoći.

Blizanci

Energični ste, duhoviti, ponekad sarkastični zahvaljujući svom spretnom jeziku. Jednako ste sposobni obavljati više stvari odjednom kao i održavati više istovremenih veza. Vaši najveći problemi proizlaze iz neispunjavanja obaveza. Zaboravljate da ste nešto obećali.

Rak

Spori ste, uporni, izdržljivi, praktični i usmjereni na važne materijalne ciljeve. Cijelo vrijeme se trudite ostvariti financijsku i emocionalnu sigurnost. Posjedujete originalne umjetničke talente, ali vam treba vremena da ih postanete svjesni i da poradite na njima.

Lav

Život uzimate previše ozbiljno i na teškoće reagirate vrlo emotivno. Sposobnost suosjećanja s drugima pretvarate u svoju noćnu moru, pretjerano se poistovjećujući s problemima koji nisu vaši. Prisiljeni ste činiti upravo one promjene kojima se najviše opirete.

Djevica

Motivira vas ljepota i stil. Ležerno i zabavno koketirate s drugim ljudima. U seksu ste prilično konvencionalnog ponašanja, za vas je on tek jedan od oblika komuniciranja među ljudima. Kako biste zadržali ravnotežu u odnosima pristajete na kompromise.

Vaga

Dom je mjesto najvažnijih zbivanja u vašem životu i u njemu uživate primati prijatelje. Osjetljivi ste i promjenjivog raspoloženja. Sigurnost vam je važnija od svega, osjećajna ali i materijalna. Cijenite pristojnost i profinjenost. Izluđuje vas nepoštenje i svadljivost.

Škorpion

Vaš jaki škorpionski ego ne podnosi nikakvu ljubavnu konkurenciju. Opasno ste ljubomorni, ali vrlo pouzdani i zaštitnički se odnosite prema onima koje volite. Vaše ljubavne teškoće posljedica su snažnih strastvenih nagona koji vas tjeraju na akciju.

Strijelac

Svoju ogromnu energiju usmjeravate na intelektualne ciljeve. Slobodni ste, nezavisni i nestrpljivi. Imate puno prijatelja iako ste često svadljivi i arogantni. Kad je riječ o osobnim odnosima teško vam je razumjeti svoje i tuđe osjećaje. Ne znate uživati u dodirima.

Jarac

Izrazito ste nagli, strastveni i zaljubljivi. Ne skrivate svoje osjećaje i unatoč urođenom oprezu, ulijećete u nove ljubavne veze. Pokušaj susprezanja osjećaja može rezultirati zdravstvenim problemima. Važno je da slobodno posežete za predmetom svojih želja.

Vodenjak

Počeci i završeci vaših ljubavnih odnosa sa drugima uvijek su nagli, dramatični i nepredvidljivi. Uživate u sakupljanju informacija, malim intrigama i susretima sa zanimljivim ljudima. Pričljivi ste, pametni, izvrsnog zapažanja i iznad svega, društveni.

Ribe

Vapite za ljubavlju, stapanjem s drugom osobom. Volite prirodu, posjedujete jaku intuiciju, romantični ste i kad ste zaljubljeni, vrlo erotični. Svoju ljubav pokazujete spremnošću za žrtvu za one do kojih vam je stalo. Potrebna vam je stimulacija i akcija.