Ovim znakovima stiženi pakleni kraj siječnja: Stiže im kaos iz prave noćne more

Početak 2026. godine donio je energiju novih početaka, no kako se siječanj bliži kraju, astrološka klima postaje sve intenzivnija. Dok smo kolektivno pozvani da se suočimo s nedovršenim poslovima i emocionalnim teretom, posljednji dani mjeseca donose oštru prekretnicu.

Vrhunac napetosti stiže oko 27. siječnja, kada se događa moćna konjunkcija Marsa i Plutona u Vodenjaku. Ovaj spoj planeta akcije i transformacije pokreće duboke psihološke promjene, borbe za moć i odluke koje bi mogle biti nepovratne.

Iako će svi osjetiti ovaj kozmički pritisak, četiri horoskopska znaka suočit će se s najizazovnijim lekcijama.

Ovan: Vrijeme je za strpljenje, a ne za dominaciju

Za ovnove, kraj siječnja donosi test samokontrole. Dok je Hiron početkom mjeseca u vašem znaku ponovno otvorio stare rane vezane uz samopouzdanje, konjunkcija Marsa i Plutona u Vodenjaku stavlja fokus na prijateljstva, društvene krugove i dugoročne ciljeve.

Neočekivano bi mogle isplivati na površinu dinamike kontrole i moći, tjerajući vas da donesete važnu odluku. Najveći izazov bit će oduprijeti se reaktivnoj dominaciji i nestrpljivosti. Manje provokacije i rasprave lako bi vas mogle izbaciti iz takta, no vaša snaga leži u strateškom planiranju, a ne u ishitrenim potezima.

Umjesto da namećete svoju volju, dopustite da se stvari same razriješe.

Foto: Pixabay

Rak: Emocionalna istina izlazi na vidjelo

Rakovi su već početkom mjeseca, s punim Mjesecom u svom znaku, osjetili pojačanu emocionalnu osjetljivost. Međutim, kraj siječnja donosi značajnu prekretnicu u odnosima i unutarnjem razvoju. Konjunkcija Marsa i Plutona aktivira vaše osmo polje, koje vlada intimom, povjerenjem i zajedničkim resursima.

To može pojačati strahove od gubitka ili kontrole te na površinu izvući duboko potisnute probleme u partnerskim i financijskim odnosima. Pred vama je izazov da se zauzmete za sebe bez emocionalne defenzivnosti i da se s najdubljim vezama suočite s potpunom iskrenošću.

Vrijeme je za resetiranje granica i prevladavanje starih obrazaca vezanosti kako biste stvorili prostor za zrelija i podržavajuća partnerstva.

Škorpion: Odnosi pod pritiskom i obiteljske tenzije

Kraj siječnja škorpionima donosi pritisak na dva ključna životna područja. Prvo, prva četvrtina Mjeseca u Biku 25. siječnja baca svjetlo na partnerstva, tjerajući vas na odlučnu akciju u vezi s obvezama, granicama ili neriješenim napetostima.

Izbjegavajte tvrdoglavost samo radi osjećaja sigurnosti. Samo dva dana kasnije, spoj Marsa i Plutona u vašem četvrtom polju doma i obitelji pojačava emocionalne struje povezane s korijenima i starim obrascima preživljavanja. Borbe za moć mogle bi se pojaviti unutar četiri zida, čak i ako su potaknute vanjskim događajima.

Vaš je izazov odabrati emocionalnu iskrenost umjesto manipulacije. Snaga dolazi iz otpuštanja prošlih obrambenih mehanizama i dopuštanja promjenama bez pokušaja dominacije nad ishodom.

Foto: Pixabay

Vodenjak: Transformacija identiteta i opasnost od sukoba

Vodenjaci će ovu kozmičku oluju osjetiti najizravnije jer se konjunkcija Marsa i Plutona događa upravo u njihovom znaku. Ovaj tranzit intenzivira sve, od vašeg načina izražavanja do samog osjećaja identiteta, ali istovremeno povećava potencijal za sukobe.

Možda ćete se boriti s porivom da dominirate u razgovorima ili da reaktivno branite svoje stavove. Pluton, koji boravi u vašem znaku, ionako vas potiče da se suočite sa svojim strahovima i tamnijom stranom života, a ovaj spoj s Marsom samo ubrzava taj proces.

Ključno je odabrati autentičnost umjesto provokacije i dopustiti transformaciju bez spaljivanja mostova ili otuđivanja saveznika.