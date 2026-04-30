Ove stvari nipošto nemojte raditi na Praznik rada: Vjeruje se da donosi bolest i tugu

Dok se danas Prvi maj slavi kao Praznik rada, uz neizostavno roštiljanje i boravak u prirodi, ovaj datum u povijesti je bio mnogo više od slobodnog dana.

U keltskoj tradiciji, to je bio dan Beltane, festival vatre koji je označavao početak ljeta i bio je prožet dubokim vjerovanjima i praznovjerjima. Mnogi od tih drevnih običaja, osmišljenih da zaštite dom, stoku i usjeve, usredotočili su se na ono što se toga dana ne smije raditi.

Iako su se mnoga od ovih pravila s vremenom izgubila, fascinantno je zaviriti u svijet u kojem su granice između našeg i onostranog svijeta bile najtanje, a oprez ključan za sreću u nadolazećoj godini.

Ne posuđujte i ne poklanjajte ključne stvari iz doma

Jedno od najraširenijih i najčvršćih pravila ticalo se davanja stvari iz kuće. Vjerovalo se da se na Prvi maj nipošto ne smiju posuđivati ili poklanjati vatra (šibice ili upaljač), sol, ugljen, mlijeko i maslac.

Ovi su elementi smatrani esencijalnima za život i blagostanje kućanstva. Prema vjerovanju, ako biste nekome dali sol ili vatru, s njima biste predali i vlastitu sreću za cijelu godinu.

Posebno se pazilo na mliječne proizvode, jer se smatralo da su vještice i vile osobito aktivne na prvomajsko jutro i da bi mogle "ukrasti" maslac ili mlijeko, odnosno sreću u proizvodnji mlijeka za ostatak godine.

Davanje ovih stvari značilo je otvaranje vrata zlim silama da odnesu prosperitet iz vašeg doma.

Zaštita doma i ognjišta

Osim što se pazilo da ništa ne izlazi iz kuće, postojali su i rituali zaštite samog doma. Na Prvi maj nije se smjelo pomesti pod niti izbaciti pepeo iz ognjišta.

Smatralo se da bi se time "pomela" sreća iz kuće. Pepeo je, kao ostatak svete vatre koja je grijala dom, imao zaštitnu moć, a njegovo izbacivanje na taj dan bio bi čin koji priziva nesreću.

Također, gosti izvan obitelji nisu bili dobrodošli u kuću jer se strahovalo da bi mogli ukrasti sreću doma. Iznimka su bili prosjaci, koje se gostilo u vjerovanju da će donijeti blagostanje.

Veliko 'ne' za vjenčanja i nove početke

Iako svibanj danas slovi kao popularan mjesec za vjenčanja, u prošlosti je bio upravo suprotno. Stara engleska rima kaže: "Udaj se u svibnju i zasigurno ćeš zažaliti dan."

Ovo vjerovanje nije poteklo samo iz keltske tradicije, već vuče korijene još iz antičkog Rima. Rimljani su u svibnju slavili Lemuriju, festival mrtvih, tijekom kojeg su hramovi bili zatvoreni, a vrijeme se smatralo nepovoljnim za sklapanje brakova i osnivanje novog kućanstva.

Bio je to mjesec duhovnog čišćenja i odavanja počasti precima, a ne započinjanja novog života. Vjerovanje da je svibanj nesretan mjesec za brak toliko se ukorijenilo da je opstalo stoljećima.

Oprez s odjećom i posteljinom

Još jedno zanimljivo pravilo odnosilo se na pranje i promjenu odjeće. Stara britanska poslovica upozorava: "Ne odbacuj odjeću dok svibanj ne prođe."

Slično tome, vjerovalo se da pranje pokrivača u svibnju donosi veliku nesreću, a neki su išli toliko daleko da su govorili: "Operi pokrivač u svibnju, oprat ćeš voljenu osobu."

Iako se ovo danas čini kao puko praznovjerje, ima i praktično objašnjenje. Svibanj je poznat po promjenjivom vremenu, a prerano odbacivanje tople odjeće i posteljine moglo je dovesti do prehlada i bolesti u vrijeme kada je medicina bila nerazvijena.

Bolest u svibnju smatrala se lošim znakom, stoga je oprez bio nužan.

Izbjegavanje određenih poslova i kupanja

U Irskoj se vjerovalo da se na Prvi maj ne smije ići na plovidbu, kopati, bijeliti zidove ili se kupati. Ove aktivnosti smatrale su se opasnima u "prijelazno" vrijeme, kada su zle sile mogle prevladati.

Posebno se upozoravalo na vodu. Iako su se ljudi umivali jutarnjom rosom radi ljepote i zdravlja, kupanje u rijekama ili jezerima bilo je strogo zabranjeno.

Ovo vjerovanje ima i praktičnu stranu koja se zadržala do danas: bez obzira na toplo vrijeme, voda u rijekama i jezerima još uvijek je iznimno hladna i može izazvati temperaturni šok.