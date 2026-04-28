Ova četiri horoskopska znaka čeka ostvarenje najvećih želja: Jeste li vi ti sretnici?

Dok se približavamo kraju travnja, s njim stiže i Svjetski dan želja koji se obilježava 29. travnja. Taj je dan posvećen slavljenju snage snova i nade, a nastao je u spomen na prvu želju koju je ispunila fondacija Make-A-Wish.

Naime, 29. travnja 1980. godine, sedmogodišnji Chris Greicius, koji se borio s leukemijom, na jedan je dan postao policajac, baš kako je i sanjao. Njegova priča inspirirala je pokret koji je do danas ispunio stotine tisuća želja djeci s teškim bolestima.

U duhu ovog posebnog dana, astrolozi ističu kako je travanj 2026. godine iznimno moćan period za ostvarenje snova, a povoljni planetarni utjecaji donose obilje i sreću, osobito za četiri horoskopska znaka. Čini se da su zvijezde odlučile baš njima ispuniti najdublje želje.

Planetarni ples donosi obilje i rast

Astrološka slika travnja 2026. godine obilježena je optimizmom i prilikama za rast. Prema tumačenjima astrologa, povoljan raspored planeta, prvenstveno Jupitera i Venere, stvara snažnu fazu obilja.

Jupiter, planet ekspanzije i prosperiteta, krenuo je direktnim hodom, vraćajući zamah u područja financija i dugoročnih planova. Istovremeno, Venera, planet ljubavi, luksuza i sklada, svojim tranzitom otključava financijske, emocionalne i društvene prilike.

Osim toga, značajne promjene donosi i Uran, planet nepredvidivosti i iznenadnih promjena, koji krajem mjeseca mijenja znak. Ovi kombinirani utjecaji formiraju okosnicu horoskopa za travanj i stvaraju razdoblje pojačane sreće za odabrane znakove.

Znakovi kojima zvijezde ispunjavaju želje

Iako svatko kroji svoju sudbinu, astrolozi tvrde da će ova četiri znaka osjetiti snažan vjetar u leđa dok njihove manifestacije postaju stvarnost.

Bik

Za bikove, ovaj mjesec označava kraj jednog dugog i napornog razdoblja. Izlaskom Urana iz vašeg znaka završava osmogodišnji karmički ciklus borbe i kaosa koji je trajao od 2018. godine.

Vjerojatno ste iskusili gubitke i razočaranja na svim životnim poljima, ali niste prestali sanjati, a svemir je to primijetio. Sada je vrijeme za naplatu.

S Venerom, planetom novca i vašim vladarom, u vašem znaku, vaša privlačna energija je na vrhuncu. Život postaje lakši, a vi ćete napokon moći ostvariti dugoročnu stabilnost u karijeri i odnosima kao nikada prije.

Otvaraju se vrata za nove izvore prihoda, a vaša samouvjerenost privlači prilike.

Blizanci

Ako ste se osjećali zaglavljeno, dobre vijesti su pred vratima. Uran, planet iznenadnih promjena, 25. travnja ulazi u vaš znak, čime započinje potpuno nova era brzog napretka i ubrzanih rezultata.

Sve one želje u koje ste ulagali energiju počinju se ostvarivati, i to prije nego kasnije. Položaj Jupitera donosi vam financijsku stabilnost i potiče pametnije odluke, dok Venerin prelazak u vaš znak krajem travnja pojačava samopouzdanje, šarm i društvenu privlačnost.

Upravo na Svjetski dan želja, 29. travnja, Venera u Blizancima pojačava vašu moć manifestacije, stoga se ne bojte poželjeti veliko.

Rak

Rakovi su među najsnažnije favoriziranim znakovima ovog mjeseca. Jupiter, planet sreće i obilja, nalazi se upravo u vašem znaku, što je rijedak astrološki događaj koji se događa otprilike jednom u dvanaest godina.

Ovaj položaj donosi ogroman rast u osobnom životu, posebice u području doma, obitelji i emocionalnog blagostanja. Mogu se pojaviti prilike povezane s nekretninama ili poboljšanjem životnog stila.

Vođeni ste unutarnjim osjećajem svrhe koji djeluje kao svjetionik, a vaša vjera u pozitivan ishod služi kao inspiracija drugima. Venera dodatno podržava vaše društvene veze i dugoročne ciljeve, pomažući vam da se kroz prijateljstva i mrežu kontakata približite svojim snovima.

Ribe

Travanj je za ribe čudesan mjesec u kojem mogu steći golemo priznanje i ugled, i to vrlo brzo. Nakon usporenog i stagnirajućeg razdoblja, planeti Merkur i Mars dali su vam ogroman poticaj u popularnosti i pogonskoj snazi.

Sada život ubrzava, a vi jurite prema svojim ciljevima. Jupiterov utjecaj na vašu kuću ljubavi, kreativnosti i radosti povećava vjerojatnost za uspjeh u umjetničkim pothvatima i pronalazak smislenih veza.

Samci bi mogli upoznati nove romantične partnere, dok bi oni u vezama mogli doživjeti obnovu sklada. Pripremite se da vaša energija privuče sve oko vas i da se vaše želje na polju karijere i kreativnosti počnu ostvarivati.