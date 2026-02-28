Od suza, slomova do financijskih katastrofa: Ovim znakovima ožujak će biti gori nego ikad

Dok priroda polako najavljuje dolazak proljeća, astrološka klima u ožujku 2026. godine donosi nemirno razdoblje ispunjeno napetošću i preispitivanjima. Umjesto mirnog prijelaza u novu sezonu, planeti su pripremili kozmički test izdržljivosti, posebno za četiri horoskopska znaka.

Glavni pokretači izazova su retrogradni Merkur u Ribama, koji traje sve do dvadesetog ožujka i unosi konfuziju u komunikaciju i planove, te moćna totalna pomrčina Mjeseca u Djevici trećeg ožujka.

Ovaj astrološki događaj djelovat će kao okidač za duboke emocionalne procese i neizbježne završetke. Za neke će ovaj mjesec biti prilika za rast, ali put do njega bit će posut značajnim preprekama.

Djevica: Vrijeme za otpuštanje kontrole

Za pedantne djevice, ožujak će biti iznimno turbulentan jer se totalna pomrčina Mjeseca događa upravo u njihovu znaku. Ovaj rijedak i snažan tranzit natjerat će ih da se suoče s najdubljim dijelovima sebe i puste sve ono što im više ne služi, bilo da se radi o starim navikama, zastarjelim uvjerenjima ili ulogama koje su prerasle.

Osjećaj gubitka kontrole, koji je djevicama inače nepodnošljiv, bit će sveprisutan i izazivat će veliku tjeskobu. Pomrčina donosi trenutak istine koji bi mogao preurediti život na načine koje nisu mogle ni zamisliti.

Moguće su nagle promjene u radnom okruženju, osjećaj iscrpljenosti ili spoznaja da je potrebno postaviti čvršće granice. Ujedno, retrogradni Merkur u njihovoj kući partnerstva tražit će reviziju temelja najbližih odnosa.

Razgovori iz prošlosti mogu ponovno isplivati na površinu, nudeći priliku za popravak, ali i za konačni prekid. Ključno je da djevice vjeruju procesu, čak i ako se osjećaju dezorijentirano, jer ih svemir gura prema autentičnijoj budućnosti.

Foto: Shutterstock

Lav: Potraga za priznanjem u sjeni

Lavovi će ožujak doživjeti kao mjesec u kojem ulažu golem trud, ali pljesak i priznanje uporno izostaju. Osjećat će se kao da guraju u pravom smjeru, no spor ili nepostojeći odjek okoline natjerat će ih da preispituju vlastitu vrijednost i ispravnost svojih poteza.

Prema astrološkim prognozama za ožujak 2026., ovaj mjesec ne nagrađuje buku, već postojanost. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka direktno pogađa njihovu kuću financija i osobnih vrijednosti, što može donijeti neočekivanu nestabilnost prihoda ili bolnu spoznaju da ih netko podcjenjuje.

Mogući su sukobi ega s autoritetima ili kolegama, a osjećaj da su u sjeni teško će pasti njihovoj prirodi koja žudi za pozornošću. Retrogradni Merkur može dodatno uzburkati neriješene emocije iz prošlosti, posebno u poslovnim odnosima.

Savjet za Lavove je da ne traže trenutnu validaciju, već da strpljivo nastave s radom. Tek će u travnju shvatiti da njihov trud nije prošao nezapaženo.

Rak: Emocionalni teret svijeta

Iako im Jupiter u njihovu znaku nudi određenu zaštitu, Rakovi će u ožujku biti pod ogromnim emocionalnim pritiskom. Kao znak kojim vlada Mjesec, izuzetno su osjetljivi na pomrčinu, koja će ih ostaviti rastrganima između obiteljskih obaveza i profesionalnih zahtjeva.

Osjećat će se kao da nose teret cijelog svijeta na leđima, što će rezultirati pojačanom anksioznošću, nesanicom i osjećajem potpunog pregorijevanja.

Problem leži u njihovoj sklonosti da preuzimaju odgovornost za tuđe emocije i probleme. Previše malih stvari istovremeno će zahtijevati njihovu pažnju, a instinkt da sve tiho riješe samo će pogoršati situaciju.

Mjesec će postati znatno lakši onog trenutka kada prestanu preuzimati odgovornost za svaki emocionalni detalj oko sebe. Postavljanje granica nije samo preporučljivo, već i nužno za očuvanje mentalnog zdravlja.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Nemir usred kreativnog kaosa

Vodenjaci se suočavaju s pravom planetarnom "gužvom" koja testira njihovu izdržljivost. Početkom mjeseca, prisutnost više planeta u njihovu znaku stvara kaos i unutarnji nemir.

Umjesto napretka, mogu osjećati frustrirajuće blokade jer se stvari ne odvijaju brzinom koju su zamislili. Mentalni umor bit će pojačan zbog previše obaveza i digitalnog nereda.

Pomrčina trećeg ožujka aktivira njihovu kuću zajedničkih resursa, intimnosti i transformacije, tjerajući ih na suočavanje s dubokim istinama.

Financijska situacija može postati neizvjesna, stoga se savjetuje poseban oprez s novcem i izbjegavanje rizičnih ulaganja. Retrogradni Merkur dodatno ih potiče na preispitivanje vlastite vrijednosti i karijernih opcija.

Ključ za preživljavanje ovog mjeseca leži u pojednostavljivanju planova i fokusiranju na prioritete.