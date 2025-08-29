Nemir i strast žive u nekima od nas: Jedni će ovih dana lepršati između ljubavnika, a drugi izazivati prekide

S tranzitnom Venerom u znaku Lava osjećaje izražavamo toplo, dramatično, s oduševljenjem.

Emocionalno obojeni ukusi protkani su ponosom i nagonom za priznanjem.Društvenost i izražavanje ljubavi obojeni su zaigranošću, darežljivošću i odanošću.

Izmjena dubljih osjećaja s drugima može biti opterećena potrebom da budemo u središtu pažnje ili da dominiramo emocionalnim životima drugih.

Ovan

Brzina vaših reakcija može uzrokovati raskide. Ne zastajete da biste razmislili o onome što govorite. Jednom kad ste svoje rekli problem je za vas stvar prošlosti, ali posljedice takve otvorenosti mogu vas još dugo pratiti. Borite se bez razmišljanja o izgledima za uspjeh.

Bik

Možete postati izrazito skloni komplimentima i ovisni o naklonosti drugih. Lepršate od jednog do drugog ljubavnika progonjeni mišlju da još niste našli pravog partnera. U jednom ste trenutku puni strastvenog zanosa, a u slijedećem ste neodlučni i bojažljivi.

Blizanci

Skloni ste prebrzo donositi zaključke i izlanuti prvu stvar koja vam padne na pamet bez prethodnog raščišćavanja činjenica. Skačete s jedne teme na drugu. Možda se gubite u masi nepovezanih detalja. Ponekad se drugima činite nezrelim i neuravnoteženim.

Rak

U sebi ste smireni ili nastojite obnoviti ravnotežu što je prije moguće. Taj unutarnji doživljaj mira vam omogućava da stvari uzimate takvima kakve jesu. Nastojite njegovati ugodno ozračje i težite uravnoteženom životu. Diplomatski izbjegavate sukobe s drugima.

Lav

Imate intenzivnu potrebu za emocionalnim kontaktom. Nastojite zadržati kontrolu nad situacijom. Osjećate sigurnost samo onda kad znate da vi zapovijedate. Kadgod osjetite da nemate kontrolu žestoko se borite ili čekate priliku da ponovo zgrabite kormilo.

Djevica

Skloni ste preuzimati previše odgovornosti, marljivo raditi i uskraćivati si puno malih zadovoljstava u životu. Sigurnost tražite u perfekcionizmu i drugi vas vide stvarno vrijednim i marljivim; no u sebi ste nesigurni, lako vas se povrijedi i bježite od sebe samih.

Vaga

Iskušavate elastičnost bliskih odnosa s drugima. Možete biti vrlo hiroviti u raznim odnosima i vjerojatno privlačite ljude koji nisu dobri za vas. U jednom trenutku želite toplinu, u slijedećem slobodu. Ponekad izgleda da se ponašate vrlo neodgovorno.

Škorpion

U emocionalnim se kontaktima ni s kim ne slažete lako. Iako možete nekome biti odani, jednako tako možete biti zahtjevni. Iz sukoba možete izvući korist jer vam daju uvid u vlastito ponašanje i ponašanje drugih i uče vas o tome kako međusobno djelujete.

Strijelac

Općenito ste puni optimizma, okrenuti svjetlijoj strani života, skloni uživanju i duhovitom gledanja stvari. Takav stav svladava bolesti i omogućava da prijateljima udahnete novu snagu kada su bezdušni. Imate predosjećaj za ono što se treba dogoditi.

Jarac

Srdačni ste i veseli, ali isto tako i prenapuhani i popustljivi jer se osjećate sigurnim u hvalisanju boljim društvenim statusom od drugih. Možete se ponašati bezobzirno, odbacivati dobre savjete, ili se razbacivati novcem (jer želite biti pripadnici jet seta).

Vodenjak

Možete (bez da znate što radite) postati neobično dominantni prema partneru otresajući se na njega ili izlijevajući sav svoj bijes na njega. Muškarce Vodenjake snažno privlače žestoke žene ili nezavisno orijentirane partnerice koje ustrajno idu svojim putem.

Ribe

Osjećate se povrijeđenima i uvrijeđenima bez da znate zašto. Vrlo ste osjetljivi i ne treba vam puno izazova da planete. Patite od napetosti nabijene agresijom. Reagirate prebrzo i bez razmišljanja zbog intenzivnih osjećaja. Samoobrana vam zadaje probleme.