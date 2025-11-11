Međunarodni je dan samaca, a ovi znakovi to uskoro postaju: Zvijezde im predviđaju prekid

Danas, točnije 11. studenog, Međunarodni je dan samaca. Dok neki slave svoju neovisnost i slobodu, za druge bi ovaj datum mogao biti podsjetnik na ljubavne izazove ili čak nagovještaj novog, samostalnog poglavlja.

Prema astrološkim prognozama, kraj godine i ulazak u novu donose intenzivne planetarne pomake koji će uzburkati ljubavne vode za nekoliko znakova Zodijaka.

Kozmički događaji poput tranzita Saturna kroz Ribe, nepredvidivog Urana u Biku i retrogradne Venere stvaraju napetosti koje testiraju temelje mnogih veza.

Ne radi se o sudbini zapisanoj u zvijezdama, već o energetskim obrascima koji nas potiču na preispitivanje, rast i, ponekad, bolne, ali nužne odluke. Astrologija nudi uvid u te izazove, a ovo su četiri znaka koja bi se u narednom periodu mogla suočiti s prekidom.

Bik

Bikovi, poznati po svojoj potrebi za stabilnošću i sigurnošću, već neko vrijeme osjećaju nemir. Razlog tome je Uran, planet iznenadnih promjena i revolucije, koji putuje kroz njihov znak.

Ovaj tranzit stvara unutarnji sukob između Bikove prirode koja teži udobnosti i rastuće želje za neovisnošću i osobnom slobodom.

Veze koje su postale previše rutinske, ograničavajuće ili kontrolirajuće mogle bi se početi raspadati pod ovim utjecajem. Bikovi će se naći pred teškim pitanjem: je li njihova veza postala stagnirajuća?

Ako je odgovor potvrdan, neće se bojati krenuti dalje, unatoč svom urođenom otporu prema promjenama.

Uobičajeni izazovi:

Tvrdoglavost u emocionalnim razgovorima.

Strah od ranjivosti i otvaranja prema partneru.

Snažan otpor prema promjeni ustaljenih navika u vezi.

Lav

Strastveni lavovi žude za pažnjom, divljenjem i dubokom odanošću u vezi. Međutim, utjecaj Saturna i retrogradne Venere potaknut će ih da preispitaju dobivaju li ljubav koju zaslužuju i jesu li voljeni zbog onoga što uistinu jesu.

Saturn u Ribama donosi lekcije o emocionalnoj odgovornosti, što se može sukobiti s lavovim ponosom i ekspresivnim stilom. Ako se osjete neshvaćenima, necijenjenima ili kao da su izgubili "svjetla pozornice" u partnerovom životu, lavovi neće oklijevati započeti otvorenu i tešku raspravu.

Njihov ponos neće im dopustiti da ostanu u vezi koja ne ispunjava njihove emocionalne potrebe, što bi moglo dovesti do raskida.

Uobičajeni izazovi:

Osjećaj emocionalne nepodržanosti ili neshvaćenosti.

Sukobi ega i svađe potaknute povrijeđenim ponosom.

Potreba da se preispitaju nerealna očekivanja od partnera.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnosti, dubokim osjećajima i potrebi za potpunim povjerenjem. Utjecaj Saturna snažno će djelovati na njihovo polje ranjivosti i intimnosti, dok transformacijski Pluton donosi na površinu karmičke cikluse i potisnute istine.

Skrivene tajne, borbe za moć ili neriješeni problemi iz prošlosti mogli bi isplivati na površinu. Ovo je razdoblje u kojem će se Škorpioni morati suočiti s najdubljim strahovima unutar veze.

Ako osjete izdaju ili shvate da je veza izgrađena na iluzijama, njihova reakcija bit će odlučna. Iako bolan, prekid za njih može predstavljati nužno emocionalno oslobođenje i put prema autentičnijim odnosima u budućnosti.

Uobičajeni izazovi:

Pojačana ljubomora, posesivnost i problemi s kontrolom.

Izbijanje na površinu neizgovorenih strahova ili zakopanih zamjerki.

Suočavanje s bolnim istinama i karmičkim završecima.

Ribe

S planetom karmičkih lekcija, Saturnom, u vlastitom znaku, ribe će se u 2025. godini suočiti s bolnim buđenjem iz romantičnih iluzija.

Poznate kao sanjari Zodijaka, ribe često idealiziraju svoje partnere i veze. Sada će ih kozmičke energije natjerati da skinu ružičaste naočale i sagledaju odnos onakvim kakav uistinu jest.

Mogle bi shvatiti da daju mnogo više nego što primaju, da se drže fantazije umjesto stvarne povezanosti ili da privlače emocionalno nedostupne partnere.

Ova spoznaja može biti duboko bolna, ali je ključna za njihov osobni rast. Postavljanje zdravih granica i suočavanje s istinom bit će njihov najveći izazov, ali i najveća pobjeda.

