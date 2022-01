Pred Lavovima i Lavicama teška je godina opozitnog Saturna i kvadratnog Urana, i mogo toga će im se lomiti, preobražavati i iskristalizirati u životu. Saturn će obasjavati vaše ambicije, i podučavati vas strpljenju, odgovornosti i prihvaćanju ograničenja.

Sukobljavati ćete s autoritetima i, istovremeno, sazrijevati i rasti u svijesti. Ne idite na silu glavom kroz zid, to nije mudro, a i boli!

U ljubavi ćete biti naelektrizirani i eksperimentalni u ožujku. Vodenjak ili Vodenjakica? On(a) će vam razotkrivati nove univerzume, i to one – unutarnje!

Nakon što se kreativno usuglasite, neće vam biti dalek put do 'hopa-cupa' kreveta. Vodenjaci eksplozivno prasnu u sekundi, neukrotiva su duha, i 'ledeno' kidaju veze. U prijevodu, ne računajte s tim da ćete njega ili nju vezati uz sebe za sva vremena.

Vratiti ćete se sebi (i drugima) u velikom stilu i u najboljem izdanju, sredinom svibnja 2022.

Uz Jupiterov povratak, nakon punih 12 godina, u vatreni znak Ovna, otpustit ćete sve kočnice, i ego će vam poletjeti ravno u nebesa.

Ako se sližete s Ovnom ili s Ovnicom, višemjesečno ćete se nježno gristi i mazno ljubakati. Lav i Ovan, avanturistička su kombinacija, i prije ili kasnije krenuti ćete zajedno na put oko svijeta.

Jupiterov 'srećonosni' entuzijazam neće vas napuštati do kraja listopada, nakon čega slijedi kratka pauza, i onda ćete opet od kraja prosinca 2022. do sredine svibnja 2023. godine biti svoji na svome. Kad se gleda (samo) Jupiter, i ne bi vam trebala biti prekomjerno zloćkasta nadolazeća godina?!?

Da ponovimo gradivo – u ožujku, od sredine svibnja do kraja listopada, od zimskog solsticija 2022. do sredine svibnja 2023. godine, bit ćete vitalni i samopouzdani, i ljubav će lako pronalaziti put do vas, uz mali/veliki uvjet, da širom otvorite vrata vašeg Lavljeg srca.

Kada ćete biti erotski najvreliji, skuhani i mokri od nove 'slatkoslane' strasti? U dane oko 18. kolovoza 2022.

Definitivni raskid svih 'diplomatskih' odnosa sa starom ljubavi? 28. kolovoza 2022.

Sve u svemu, kolovoz će vam biti strastveno najvrući i emocionalno najhladniji (oproštaj sa prošlošću) ljubavni mjesec u cijeloj 2022. godini.