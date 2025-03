Pomrčina krvavog mjeseca donosi katastrofu u ljubavi: Ovim znakovima prijete prekidi

Sezona pomrčina u proljeće 2025. godine donosi intenzivne emocionalne promjene, a astrolozi predviđaju da će ovaj fenomen u djevici, 14. ožujka, imati poseban utjecaj na ljubavne odnose četiri horoskopska znaka.

Ova pomrčina, prva u djevici od 2016. godine, označava snažne završetke i nove početke, tako što nas potiču da preispitamo svoje prioritete i otpustimo ono što nam više ne služi. Iako pomrčine generalno donose promjene svima, četiri znaka će ih osjetiti najjače u kontekstu partnerskih odnosa.

Utjecaj pomrčine na ljubavne odnose

Pomrčina Mjeseca u djevici, pojačana punim Mjesecom, naglašava teme vezane uz svakodnevnu rutinu, zdravlje i posao. Međutim, s obzirom na to da se Sjeverni čvor nalazi u ribama, duhovno otpuštanje i intuitivna mudrost također dolaze u prvi plan, te nas vode prema dubokoj unutarnjoj transformaciji.

Ova pomrčina djeluje kao "reset" emocija, na način da čisti emocionalni teret prethodnih šest mjeseci.

Naime, pun Mjesec u ožujku 2025. aktivira povoljan dugoročni utjecaj Saturna u sekstilu s Uranom. To znači pozitivnu promjenu koja je značajna, postojana i strukturna. Iako Saturn može donijeti početna ograničenja, Uran daje intuiciju i fleksibilnost za prilagodbu promjenama.

Samo dva tjedna nakon pomrčine Mjeseca, 29. ožujka, slijedi djelomična pomrčina Sunca u ovnu, koji donosi val nove energije i zatvara ciklus pomrčina ovan-vaga započet u travnju 2023. Ova pomrčina potiče na hrabrost i poduzimanje novih pothvata.

Prijeti im prekid veze

Djevica

Za djevice, ova pomrčina označava duboko intimno poglavlje, osvjetljavajući pitanja identiteta i osobnog rasta. Vrijeme je za otpuštanje starih načina gledanja na sebe i suočavanje s duboko ukorijenjenim strahovima koji su možda kočili napredak.

Ovo je prilika za djevice da otkriju skrivene unutarnje resurse, uključujući emocionalne snage i intuitivne sposobnosti koje su možda zanemarile. Pomrčina potiče djevice da prihvate ranjivost kao put prema autentičnijem izrazu sebe.

Pomrčina Sunca u ovnu mogla bi redefinirati ključne odnose, tako što donosi naglasak na zajedničke resurse i intimnost. Ovo je vrijeme za preispitivanje transakcijskih veza i procjenu jesu li one iscrpljujuće ili podržavajuće.

Djevice bi trebale razmotriti uravnoteženje svoje potrebe za neovisnošću s otvorenošću za traženje pomoći kada je potrebno. Mogući su i prekidi veza koje više ne podržavaju osobni rast, ali i produbljivanje onih odnosa koji inspiriraju i potiču razvoj.

Ribe

S obzirom na to da je Sjeverni čvor u ribama, pomrčina Mjeseca u djevici testirat će pitanja partnerstva na više razina. Ova astrološka konstelacija naglašava "sedmu kuću sporazuma, kompromisa i značajnih drugih", na način da signaliziraju značajne promjene u dinamici odnosa.

Ribe će biti potaknute preispitati zdravlje i potencijal rasta svojih trenutnih veza, bilo romantičnih, poslovnih ili prijateljskih. Moguće je da će se neke ribe suočiti s izazovom otpuštanja veza koje ih ograničavaju ili u kojima se osjećaju nesigurno, dok će druge produbiti svoje odnose kroz iskrenost i autentičnost.

Ključno je za Ribe da pronađu ravnotežu između vlastitih potreba i potreba drugih, učeći kompromisu bez žrtvovanja svoje esencije.

Ovan

Za ovnove, pomrčina Mjeseca označava početak značajnog razdoblja osobnog rasta i transformacije. Ova astrološka pojava inicira proces otpuštanja nezdravih navika koje su dugo utjecale na zdravlje i produktivnost ovnova.

To može uključivati preispitivanje impulzivnih odluka, zanemarivanja zdravstvenih problema ili pretjeranog guranja sebe do granica izdržljivosti. Ovnovi će biti potaknuti da prepoznaju važnost balansa između ambicije i samoočuvanja, tako što će učiti kako usporiti kada je to potrebno bez gubitka svoje karakteristične energije.

Pomrčina Sunca u ovnu, s druge strane, donosi snažan osjećaj ponovnog rođenja, te će im otvoriti vrata za duboku osobnu transformaciju i uzbudljive nove početke. Ovo je vrijeme kada ovnovi mogu očekivati val svježe energije i inspiracije, tako što će ih potaknuti da se odvažno upuste u nove projekte i osobne izazove.

Saturnov utjecaj tijekom ovog razdoblja naglašava važnost strukturiranja života, preuzimanja odgovornosti i sazrijevanja, te poziva ovnove da duboko promisle o svom identitetu, svrsi i dugoročnim aspiracijama.

U kontekstu veza, ove astrološke promjene mogu značiti prekretnicu. Ovnovi bi mogli osjetiti potrebu za preispitivanjem odnosa koji su dugo gušili njihovu individualnost i želju za osobnim rastom.

To može rezultirati prekidom veza koje više ne rezoniraju s njihovim novootkrivenim osjećajem svrhe ili, alternativno, transformacijom postojećih odnosa u zdravije i ispunjavajuće partnerstva.

Ključno je da ovnovi tijekom ovog razdoblja ostanu otvoreni za promjene, tako da vjeruju svojoj intuiciji i hrabro slijedeći put koji ih vodi prema autentičnijem izrazu sebe.

Ovaj period za ovnove predstavlja jedinstvenu priliku za harmoniziranje odgovornosti sa samobrigom, tako što će ih potaknuti da usklade svoje ambicije s osobnim blagostanjem.

Kroz ovaj proces, ovnovi će biti u mogućnosti otkriti nove aspekte sebe, osloboditi se starih obrazaca ponašanja i stvoriti temelje za zdraviji, uravnoteženiji život koji bolje odražava njihove istinske vrijednosti i aspiracije.

Vaga

Za vage, pomrčina Mjeseca donosi duboke emocionalne promjene, na način da izvlači na površinu skrivene ožiljke i potiskivane osjećaje. Ovo astrološko razdoblje potiče snažno unutarnje iscjeljenje, te poziva vage da se suoče s prošlim traumama i nerazriješenim emocionalnim pitanjima.

Pomrčina djeluje kao katalizator za oslobađanje od starih obrazaca ponašanja, posebno onih vezanih uz izbjegavanje sukoba i pretjerano žrtvovanje vlastitih potreba radi održavanja mira u odnosima.

S druge strane, pomrčina Sunca u ovnu dramatično usmjerava pažnju vaga na područje partnerstva i odnosa. Ova astrološka pojava može dovesti do značajnih preokreta u ljubavnom životu vaga, te potencijalno rezultira revolucionarnim novim vezama ili pak prekidom onih koje više ne rezoniraju s njihovim istinskim vrijednostima i aspiracijama.

Vage će osjetiti snažan poriv za preispitivanjem svojih odnosa kroz prizmu ravnoteže između neovisnosti i povezanosti. Ključno je da vage tijekom ovog intenzivnog razdoblja ostanu otvorene za promjene, ali i odlučne u zaštiti svojih interesa.

Više nego ikad, vage postaju svjesne važnosti svojih osobnih potreba i nisu više spremne žrtvovati svoj integritet radi održavanja površnog mira u vezi. Ovo je vrijeme za vage da ponovno definiraju svoje granice u odnosima, traže pravednost i ravnopravnost, te hrabro krenu prema partnerstvima koja istinski podržavaju njihov rast i blagostanje.