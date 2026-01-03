Od zaruka, vjenčanja do povratka bivšima: Evo što vam horoskop otkriva o ljubavi u 2026.

Godina 2026. donosi dah svježeg zraka i obećanje novih početaka u svijetu ljubavi. Nakon izazovnih lekcija iz prošlosti, zvijezde najavljuju razdoblje velikih promjena, karmičkih preokreta i prilika za pronalaženje istinske, duboke povezanosti.

S tri ključna generacijska planeta koja mijenjaju znakove, ulazimo u potpuno novi ciklus. Saturn i Neptun započinju svoju vladavinu u ovnu, tako što će nas potaknuti na hrabrost, dok Uran ulaskom u Blizance donosi neočekivane preokrete.

Vrhunac ljeta obilježit će Jupiterov prelazak u Lava, unoseći u naše živote dozu glamura, strasti i velikodušnih romantičnih gesti. Pripremite se za godinu u kojoj će stagnacija biti nemoguća, a sjeme ljubavi koje ste dugo sijali napokon će početi cvjetati.

Vatreni znakovi: Godina strasti i novih početaka

Ovan

Za ovnove, 2026. je godina u kojoj osobni rast postaje izravan put do ljubavi o kojoj sanjaju. Sa Saturnom i Neptunom u vašem znaku, ne možete zaobići iscjeljenje i očekivati drugačije rezultate.

Prvi mjeseci idealni su za uranjanje u sebe, što će vam omogućiti da s dolaskom ljeta budete spremni za nove romantične mogućnosti. Kolovoz se ističe kao najvažniji mjesec za vaš ljubavni život, no važno je ne donositi ishitrene odluke.

Retrogradna Venera u jesen, od kraja listopada do sredine studenog, mogla bi donijeti povratak osobe iz prošlosti ili preispitivanje postojećih odnosa. Za zauzete ovnove, ovo je godina suočavanja s problemima koje su dugo izbjegavali, što će na kraju ojačati vezu i učiniti je autentičnijom.

Lav

Lavovi, pripremite se za spektakl jer Jupiter, planet sreće i ekspanzije, ulazi u vaš znak krajem lipnja, donoseći vam magnetsku privlačnost i obilje prilika.

Ovo je vaš ciklus ekspanzije koji se događa jednom u dvanaest godina i osjećat ćete se kao glavna zvijezda na kozmičkoj pozornici. Ipak, godina počinje intenzivno; pomrčina Sunca u veljači može donijeti iznenadne i neželjene promjene u vezama, stoga je važno usporiti.

Sudbinski čvorovi ulaze u os Lav - vodenjak, što znači da više nećete pristajati ni na što što nije u skladu s vašom istinom. Godina 2026. donosi vam osjećaj slobode i priliku da pronađete ljubav koja slavi vašu jedinstvenost.

Strijelac

Nakon godina osjećaja sputanosti, strijelci u 2026. ulaze u razdoblje oslobođenja. Uranov ulazak u Blizance, vašu kuću partnerstva, donosi revoluciju u vaš ljubavni život.

Očekujte neočekivano, od načina na koji upoznajete ljude do tipa osoba koje vas privlače. Mijenjate svoje norme i otvarate se dubokim, duhovnim vezama. Saturn i Neptun ulaze u vašu kuću ljubavi i kreativnosti, tjerajući vas da se suočite sa strahom od obvezivanja.

Ovo nije godina za površne avanture, već za pronalaženje partnera koji razumije vašu potrebu za slobodom, ali vam istovremeno pruža sigurnost. Ljubav će izgledati drugačije od svega što ste planirali, i to je ono što je čini čarobnom.

Foto: Shutterstock

Zemljani znakovi: Stabilnost kroz promjene

Bik

Bikovi će ove godine naučiti važnu lekciju: ponekad je najvažniji izbor odabrati sebe. Ako ste nedavno odlučili biti sami, zvijezde podržavaju vašu odluku da se fokusirate na vlastite potrebe.

Paradoksalno, upravo kada prestanete tražiti ljubav i postanete zadovoljni svojim statusom, privući ćete nekoga posebnog. Za one u vezama, godina donosi izazove, posebno oko pomrčine Mjeseca u Djevici u ožujku, koja može donijeti dramatične trenutke.

Ključ za opstanak veze leži u spremnosti na rast i prilagodbu. Ne radi se o razdvajanju, već o redefiniranju pravila odnosa kako bi on bio u skladu s onim što postajete.

Djevica

Djevice bi mogle čuti svadbena zvona već na samom početku godine. Siječanj donosi iznimno sretnu energiju u vašu kuću braka, pa su zaruke ili vjenčanje vrlo mogući.

Međutim, za slobodne djevice ovo je godina u kojoj je potreban oprez. Nakon nekoliko godina intenzivnog tempa, vrijeme je da usporite. Ne pokušavajte svaku osobu koju upoznate pretvoriti u "onu pravu".

Pustite svemiru da vam otkrije vašu sudbinsku ljubav. Iako će biti izazova, posebno tijekom ljeta, dugogodišnje veze imaju snagu prebroditi sve prepreke, pod uvjetom da naučite prepustiti kontrolu i dopustite partneru da vas ponekad iznenadi.

Jarac

Godina 2026. jedna je od najkonstruktivnijih u ovom desetljeću za jarčeve. Uran, koji je od 2018. donosio nemir u vašu kuću braka, konačno napušta tu poziciju, donoseći osjećaj stabilnosti i mira. Ovo je vaša godina za zaljubljivanje. Ako ste slobodni, to se neće dugo zadržati.

Jupiter u Raku do lipnja donosi brojne romantične mogućnosti i potiče vas da izađete iz svoje zone komfora. Za one u vezama, ključ je u zajedničkom rastu. Shvatit ćete da predanost nije kraj putovanja, već tek početak.

Dopustite si da rastete zajedno s partnerom i iskusit ćete dubinu ljubavi za kojom čeznete.

Zračni znakovi: Intelektualna revolucija u ljubavi

Blizanci

S Uranom koji ulazi u vaš znak, prolazite kroz duboku osobnu transformaciju koja utječe na svaki aspekt vašeg života, uključujući i ljubav.

Postat ćete svjesniji onoga što uistinu želite od partnera. Slobodnima se savjetuje strpljenje; iako ljubav možete pronaći početkom ljeta, pravi smjer za budućnost vjerojatno nećete vidjeti prije prosinca.

Za zauzete blizance, važno je da vlastiti nemir ne projiciraju na vezu. Možda će vam trebati više neovisnosti i prostora za istraživanje osobnih promjena. Komunicirajte to partneru i gradite temelje koji će izdržati izazove koje donosi kraj godine.

Vaga

Držite se čvrsto, vage, jer 2026. donosi intenzivne karmičke lekcije u vaš ljubavni život. Saturn i Neptun ulaze u Ovna, vaše polje partnerstva, što može uzrokovati pukotine u postojećim vezama i ostaviti vas s pitanjem poznajete li uopće svog partnera. Ipak, postoji i svjetla strana.

Sudbinski čvor ulazi u Vodenjaka, tako što će vam donijeti sposobnost da odaberete ono što je ispravno za vas i pronađete duhovnu, transformativnu vezu.

Retrogradna Venera u jesen pogodit će vas izravno, stoga budite oprezni s velikim odlukama. Godina zahtijeva oprez, ali nudi priliku za pronalazak ljubavi za cijeli život.

Vodenjak

Očekujte neočekivano! Travanj i lipanj vaši su najaktivniji mjeseci za ljubav. Uranov prelazak u Blizance transformirat će vaše dugoročne planove, dok će Jupiterov ulazak u Lava od lipnja začiniti vaš ljubavni život i donijeti vam pregršt prilika za izlaske i druženje.

Ako ste slobodni, pripremite se za vrtlog romantičnih događaja, otmjenih večera i osjećaja da napokon živite punim plućima. Ne preispitujte motive druge osobe; zaslužujete veliku ljubav i ove godine ćete je konačno i dobiti.

Za one u vezi, ključ je u dubljem povezivanju na mentalnoj i duhovnoj razini, što će vašu vezu učiniti neraskidivom.

Foto: Shutterstock

Vodeni znakovi: Iscjeljenje i emocionalne dubine

Rak

Prva polovica 2026. godine izuzetno je povoljna za rakove. S Jupiterom u vašem znaku do kraja lipnja, osjećat ćete se optimistično i otvoreno za ljubav.

Siječanj je posebno sretan mjesec za slobodne, ali i za parove koji će doživjeti obnovu strasti. Ipak, od kolovoza do listopada mogli bi se pojaviti izazovi kroz teške razgovore ili povratak bivših partnera.

Ne donosite nagle odluke u tom razdoblju. Godina vas uči kako pronaći sretnu ravnotežu između neovisnosti i dopuštanja da se drugi brinu o vama. Naučit ćete razlikovati probleme koje trebate riješiti zajedno od onih koji su znak za odlazak.

Škorpion

Promjena je jedina konstanta, a za škorpione je 2026. godina velikih transformacija. Sedmogodišnji ciklus Urana u Biku, vašem polju odnosa, dolazi svome kraju, a sve što se nakupljalo ispod površine sada izlazi na vidjelo. Ovo je godina iscjeljenja i otpuštanja starih obrazaca.

Fokusirajte se na svjesno biranje partnera, umjesto da prihvaćate bilo koga. Prepoznat ćete jasan "prije i poslije" period u svom ljubavnom životu, što će vam pomoći da s novom mudrošću pristupite vezama. Ako ste u vezi koja se temelji na navici ili strahu, ovo je prekretnica za donošenje hrabrih odluka.

Ribe

Nakon intenzivnog razdoblja sa Saturnom i Neptunom u vašem znaku, 2026. donosi osjećaj olakšanja i lakoće. Spremni ste ponovno vjerovati u magiju ljubavi. Jupiter, planet sreće, boravi u vašoj kući braka i partnerstva do lipnja, pomažući vam da njegujete ljubav koja ima potencijal trajati zauvijek.

Ožujak je najvažniji mjesec za romantični razvoj, donoseći jasnoću i moguće promjene u osjećajima. Iako ste možda postali skeptični posljednjih godina, ova godina vas potiče da ponovno date prioritet ljubavi. Vjerujte svom srcu i dopustite si da riskirate za onu pravu, sudbinsku povezanost.