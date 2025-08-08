Jedan dan u tjednu posebno je povoljan za igre na sreću: Njegova magija garantira vam bogatstvo

Jeste li se ikad zapitali postoji li savršen trenutak za uplatu loto listića? Pitanje je to koje si postavljaju milijuni igrača diljem svijeta, nadajući se da će upravo njihov odabir brojeva i vremena uplate biti onaj dobitni.

Dok je lutrija u svojoj suštini igra na sreću, zavirili smo u statističke podatke i drevna astrološka vjerovanja kako bismo otkrili postoje li dani koji su skloniji donijeti bogatstvo.

Što kažu brojke: Srijeda i petak na tronu

Analiza povijesnih podataka velikih svjetskih lutrija, kao što su Powerball i Mega Millions, otkriva iznenađujuće trendove. Iako svaki listić ima jednake šanse za dobitak neovisno o danu uplate, čini se da su se neki dani u tjednu pokazali statistički sretnijima za izvlačenje glavnih zgoditaka.

Apsolutni pobjednik je srijeda, koja se ističe sa 126 osvojenih Powerball jackpotova. Odmah iza nje, kao dan koji donosi bogatstvo, pozicionirao se petak sa 119 zabilježenih Mega Millions jackpotova.

Subota također drži visoko mjesto sa 116 Powerball dobitaka, dok je utorak donio sreću za 100 dobitnika Mega Millionsa.

Zanimljivo je pogledati i raspodjelu po visini dobitaka. Petak se pokazao kao dan za astronomske iznose, od sedam osvojenih Mega Millions jackpotova koji su prelazili milijardu dolara, čak četiri su izvučena upravo na taj dan.

S druge strane, ponedjeljak se, prema statistici, pokazao kao najmanje sretan dan, sa zabilježenih samo devet glavnih dobitaka.

Foto: Shutterstock

Zvijezde nude drugačiji odgovor

Dok se statistika oslanja na prošle događaje, astrolozi nude potpuno drugačiju perspektivu, tvrdeći da položaj planeta može utjecati na našu sreću. Međutim, ni među njima ne postoji potpuni konsenzus.

Jupiterov četvrtak ili Venerin petak?

Mnogi astrolozi, poput Inbaal Honigman, tvrde da je četvrtak najsretniji dan za kockanje i financijska ulaganja. Četvrtak (eng. Thursday) nosi ime po Thoru, nordijskom bogu groma, koji je pandan Jupiteru, rimskom bogu sreće, obilja i ekspanzije.

Smatra se da energija Jupitera potiče optimizam i otvara vrata neočekivanim dobicima. S druge strane, evolucijska astrologinja Tara Jade Nichols ističe petak kao idealan dan.

Foto: Shutterstock

Petkom vlada Venera, planet koji se u astrologiji izravno povezuje s novcem, ljepotom i obiljem. Prema ovom tumačenju, uplata listića na dan "božice bogatstva" mogla bi prizvati financijsku sreću.

Ipak, neki astrolozi se ne slažu, tvrdeći da Venera potiče stabilnost i spori rast, a ne iznenadno bogaćenje.