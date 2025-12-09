Dok će jedni plivati u novcu, drugi će sijati u ljubavi: Evo što Božić donosi svakom znaku

Dok se pripremamo za blagdane, planeti najavljuju jedinstvenu mješavinu tradicije, dubokih emocija i prilika za stvaranje trajnih uspomena.

Snažan utjecaj planeta u znaku Jarca, u koji Mars ulazi 15. prosinca, a Sunce i Venera tik pred Božić, usmjerava nas na strukturu i odgovornost.

Istovremeno, Jupiter u Raku naglašava važnost obitelji i doma, stvarajući savršenu atmosferu za miran i ispunjen Božić.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ovnovi će se za Božić probuditi s obnovljenom snagom, tako što će osjetiti da im je svemir dao zeleno svjetlo. Prosinac donosi vjetar u leđa, posebno u projektima gdje ste mislili da ste izgubili bitku.

Mars u Jarcu obasjava vašu kuću karijere, donoseći priznanje za naporan rad. Ovo je i vrijeme za hrabre korake u ljubavi; vaše je srce spremno za trajni plamen. Iskoristite blagdane za putovanje, jer vam zvijezde otvaraju putove.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Za bikove, božićni darovi stižu ranije. Fokus je na sigurnosti i financijama, a razgovor s nadređenima ili uspješan završetak projekta mogli bi vam donijeti neočekivani bonus.

Venera, vaš vladar, ulazi u Jarca na Badnjak, tako što će donijeti stabilnost i zrelost u odnose i financijske saveze. Iako je godina možda zahtijevala više truda, blagdani donose zasluženi osjećaj sigurnosti i priliku za uživanje u plodovima svog rada.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Pun Mjesec u vašem znaku početkom prosinca donosi vam emocionalnu jasnoću. Za Božić je naglasak na dubokim vezama i zajedništvu, što je idealno vrijeme za iskrene razgovore o budućnosti s partnerom ili obitelji.

Planeti aktiviraju vaše polje partnerstva, otvarajući vrata novim dogovorima. Prosinac miriše na novac, a vaša će rječitost biti ključna za sklapanje poslova koji osiguravaju dugoročnu stabilnost.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Rakovi će ovog Božića u potpunosti doživjeti snagu obiteljskih vrijednosti. Vaša ljubav i posvećenost obitelji vraćaju se kroz neočekivane susrete i lijepe vijesti.

Moguć je dolazak nekoga koga niste dugo vidjeli, što će vam donijeti neizmjernu radost. Ulaskom Venere u Jarca 24. prosinca, vaša privlačnost raste, stvarajući romantičan i prosperitetan kraj godine. Ponovno ćete shvatiti koliko ste voljeni.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Prosinac vas obasjava strašću i kreativnošću. Planeti u Strijelcu potiču vašu želju za životom i ljubavnim uzbuđenjima. Priznanje koje ste dugo čekali, bilo u obliku bonusa, pohvale ili promaknuća, stiže taman na vrijeme za blagdanske proslave.

Vaš trud će konačno biti okrunjen uspjehom, a vi ćete blistati u središtu pozornosti, baš kako i priliči kralju Zodijaka.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Često zaboravljate usporiti, no ovaj Božić donosi vam lekciju o važnosti malih, svakodnevnih trenutaka. Bilo da se radi o ljubaznoj gesti stranca ili tihom trenutku s voljenima, osjetit ćete toplinu koju inače uzimate zdravo za gotovo.

Zvijezde vas potiču da se posvetite domu i obitelji. Mars od 15. prosinca budi vašu strast i kreativnost, što će vam blagdane učiniti ispunjenima ljubavlju i smijehom.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Prosinac je za vas izuzetno dinamičan, ispunjen kraćim putovanjima i druženjima. Ipak, kako se Božić približava, vaša se energija usmjerava prema domu.

Provest ćete više vremena u društvu voljenih jer vam je potrebna njihova podrška i razumijevanje. Venera u Jarcu od Badnjaka unosi strukturu u obiteljske odnose i potiče vas na jačanje korijena. Ovo je prekretnica koja nagrađuje vaše strpljenje.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Nakon izazovnog razdoblja, napokon možete odahnuti. Prosinac donosi jasnoću i sklad, a nesporazumi blijede. Sada znate što želite i kako to postići. Fokus je na financijama i vrijednostima, no pripazite na blagdansku šoping groznicu.

Mogli biste potrošiti više no što planirate na skupe darove. Ipak, vaša će odlučnost biti vaša snaga tijekom blagdana.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Ovo je vaš mjesec! Sa Suncem, Merkurom i Venerom u vašem znaku, vi ste glavna zvijezda. Samopouzdanje vam je na vrhuncu, a Mladi Mjesec 19. prosinca savršena je lansirna rampa za nove projekte.

Božić donosi uzbudljivo putovanje ili neočekivanu priliku koja će vam otvoriti nove horizonte. Shvatit ćete da najbolja iznenađenja dolaze kada ih najmanje očekujete.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Zasučite rukave, jer prosinac je jedan od vaših najboljih mjeseci. Konačno skidate teret nevidljivog rada, a ovaj mjesec kruna je vaše upornosti.

Mars ulazi u vaš znak 15. prosinca, čineći vas nezaustavljivima. Slijede Sunce i Venera, tako što će vam donijeti energiju i sklad u odnosima. Očekujte priznanje, unapređenje ili priliku koja će vaš talent pretvoriti u dominantan posao.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Početak prosinca donosi vam pregršt pozivnica za druženja i blagdanske zabave. U socijalnom ste elementu i uživate u povezivanju s prijateljima. Ipak, kako se mjesec bliži kraju, raste vaša potreba za mirom.

Nadređeni vas žele nagraditi, pa je moguć i raniji božićni bonus. Blagdane ćete provesti u mirnijem okruženju, okruženi samo najbližim ljudima.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Prosinac je ključan mjesec za vašu karijeru. Nagrade i priznanja za cjelogodišnji trud su nadohvat ruke. Nakon 10. prosinca, kada vaš vladar Neptun krene direktno, vaša kreativnost i intuicija doživljavaju ekspanziju.

Ovog Božića, vaša će ljubav dosegnuti nevjerojatnu razinu. Ako ste u vezi, povezanost s partnerom bit će intenzivnija no ikad, a samci imaju priliku upoznati nekoga posebnog.