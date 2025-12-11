Ako ste rođeni na ove datume, smiješi vam se bogatstvo: U 2026. stiže vam brdo novca

Dok ulazimo u 2026. godinu, mnogi se okreću drevnim vještinama poput numerologije u potrazi za smjernicama o tome što ih čeka. Nova godina obećava prosperitet i benevolentnu energiju, no prema tvrdnjama stručnjaka, osobe rođene na četiri specifična datuma imat će neusporedivo više sreće s novcem.

Godina 2026. pod vladavinom je broja jedan, simbola vodstva, inovacija i neovisnosti, što stvara jedinstvenu energiju koja će neke nagraditi više od drugih. Jeste li vi među njima?

Godina novih početaka i osobnog uspjeha

Prema numerološkim načelima, svaka godina nosi jedinstvenu vibraciju koja se dobiva zbrajanjem njezinih znamenki. Za 2026. godinu računica je jednostavna: 2 + 0 + 2 + 6 = 10, što se daljnjim reduciranjem (1 + 0) svodi na broj jedan.

To znači da ulazimo u Univerzalnu godinu broja jedan. Energija ove godine favorizira ambiciozne pojedince, hrabre vođe i sve one koji se ne boje krenuti novim, neistraženim putevima.

Nakon izazovnije 2025., koja je bila u znaku završetaka, 2026. donosi priliku za žetvu plodova uloženog truda i početak potpuno novog ciklusa osobnog i profesionalnog rasta.

Sretni datumi: Rođeni 1., 10., 19. i 28. u mjesecu

U skladu s energijom godine, osobe čiji se datum rođenja također svodi na broj 1 doživjet će najveći val sreće i financijskog uspjeha.

Njihova urođena energija savršeno rezonira s vibracijom 2026. godine, otvarajući im vrata prilikama koje drugi možda neće ni primijetiti.

Foto: Shutterstock

Rođeni prvog u mjesecu: Sudbina je u vašim rukama

Ako ste rođeni prvog dana u mjesecu, vaša energija izravno je usklađena s Univerzalnom godinom broja jedan. Vrijeme je da preuzmete inicijativu u svemu što radite - pokrenite nove projekte, započnite važne razgovore i budite prvi koji će zgrabiti nevjerojatne prilike.

Vaš proaktivni stav bit će bogato nagrađen neočekivanim blagoslovima i prosperitetom.

Rođeni 10. u mjesecu: Snaga instinktivnog vodstva

Datum rođenja 10. također se svodi na broj 1 (1+0=1), što vas čini prirodnim inovatorom i vođom. U 2026. godini ništa vam neće biti nemoguće.

Vaša ambicija i želja za postignućem bit će nagrađene, a pravilo je jednostavno: što više truda uložite, to će vam se više sreće osmjehnuti. Ne gubite vrijeme i stvorite vlastitu sreću.

Rođeni 19. u mjesecu: Hrabrost pionira se isplati

Za one rođene 19. u mjesecu (1+9=10=1), 2026. je godina u kojoj se isplati riskirati. Vaš pionirski duh i neustrašivost da idete tamo gdje se drugi ne usuđuju bit će prepoznati i nagrađeni.

Univerzalna godina broja jedan cijeni vašu hrabrost, stoga nemojte se iznenaditi ako vas tijekom cijele godine bude pratio nevjerojatan niz sretnih okolnosti.

Foto: Shutterstock

Rođeni 28. u mjesecu: Prioritet ste vi sami

Iako ste možda skloni timskom radu, vaš datum rođenja (2+8=10=1) nosi snažnu energiju individualnosti. Godina 2026. nagradit će vas onda kada odlučite staviti sebe na prvo mjesto.

Ovo je vaša godina da prioritet date vlastitim željama, ciljevima i prilikama za uspjeh. Takav fokus na sebe donijet će vam neočekivani financijski napredak.