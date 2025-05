KOLIKO ŽIVIMO? / Životni vijek nam raste, otkrivamo tajne najstarijih ljudi na svijetu

Umrla je najstarija žena na svijetu, časna sestra iz Brazila živjela je 116 godina i 326 dana. Njezina tajna dugovječnosti bila je što je uvijek sve radila u isto vrijeme - od buđenja, jela do odlaska na spavanje. Sada je najstarija živuća osoba ponovno žena, Britanka koju do 116. rođendana dijeli stotinjak dana. No prebaciti stotu neće mnogi, očekivani prosječni životni vijek 2025. je 73 i pol godine. Tajne najstarijih ljudi na svijetu pokušala je otkriti Direktova reporterka Darinka Trgo